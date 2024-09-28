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南投青農快閃市集「閃進縣府」 許淑華：直接跟農夫買最新鮮

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
為協助青農，南投縣府27日下午於南投縣府一樓中庭舉辦青農快閃市集活動。 照片取自南投縣政府
為協助青農，南投縣府27日下午於南投縣府一樓中庭舉辦青農快閃市集活動。 照片取自南投縣政府

為協助青農南投縣府27日下午於南投縣府一樓中庭舉辦青農快閃市集活動，強調有機認證、產銷履歷、農產追溯，訴求直接跟農夫買，產地直送。南投縣長許淑華忍不住跑到攤位「棒場」，直說「最新鮮的！」，今年茶博會青農館將擴大，讓各地好朋友找好茶，也找到南投青農好產品。

許淑華縣長表示，南投青農聯誼會成立以來，集合一千九百多位青農，從技術協助到產品行銷，讓青農看農業的未來。對於農業消費型態，過去強調在地食材，當地採買，但農民現在培育出來優質農產品，可以透過直銷、直送，將最新鮮的蔬果送到消費者手中。

許縣長指出，很多消費者願意用比較高的價錢，買最新鮮的農產品，無形中也幫忙青農創造商機。未來縣府將持續和縣農會及13鄉鎮市農會合作，和青農朋友串起銷售平台，品味南投一樣會持續行銷。去年起茶博會設立青農館，銷售成績非常好，今年茶博會青農館會擴大，讓南投找好茶的好朋友，也能找到南投青農的好產品。

聚傳媒

南投 朋友 許淑華 青農

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