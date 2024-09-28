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名間鄉全民運動嘉年華展現茶鄉魅力 許淑華：培育更多體育人才
南投縣名間鄉體育會今天上午在名間國中舉行魅力茶鄉全民運動嘉年華，吸引許多民眾參與闖關，運動強身外，也展現茶鄉特色。縣長許淑華說，南投縣在「運動i台灣」評比中，已經7年取得特優成績，希望藉由創意體育活動，培育更多體育人才。
名間鄉茶葉產量全國第一，農民將茶園當成運動場，利用工作空檔運動、鍛練身體，名間鄉體育會利用這些元素，設計闖關體驗活動「名間茶好好喝」、「棒球九宮格」、「壘壘樂」、「跳繩好好玩」、「命中紅心」、「我是神射手」，邀請三光國中棒球隊表演戰士舞，三崙、新厝、三光社區等婦女姐妹跳舞班也帶來精彩舞蹈，展現茶鄉活力。
縣長許淑華到場鼓勵民眾多運動、養成運動好習慣。許淑華說，活動6道關卡豐富有趣，完成闖關還可獲得紀念品，而名間鄉生產許多優質農特產品，藉由全民運動嘉年華，讓更多民眾認識名間鄉產業，運動風氣也能普及到農村，達到全民運動健身目的。
南投縣教育處表示，縣府近年在體育運動投入許多資源，今年全國大型運動賽事不斷，3月有國際自由車環臺賽、5月全國身心障礙國民運動會、6月紫南宮環縣自行車賽、9月日月潭萬人泳渡、11月全國中等學校田徑錦標賽等，都在南投縣舉行運動風氣更加興盛，同時結合南投熱門觀光景點，讓更多國內外遊客認識南投之美。
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