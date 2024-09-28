快訊

NBA／重磅交易！尼克拿藍道換灰狼一哥唐斯 送走迪文森佐拆掉兄弟籃球

楊繡惠淚訴遭徐乃麟罵賤！網抵制喊換主持《衝衝衝》小編直球回：決定不換

熬過8次化療！作家小彤許願：身邊人健康「癌症我得就好了」

彰化祭孔循古制演六佾舞 紀念品「聰明智慧袋著走」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣長王惠美擔任正獻官。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣長王惠美擔任正獻官。記者劉明岩／攝影

今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，也是教師節，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，除獻六佾舞外，並首次邀請師鐸獎得主參與，彰顯孔子有教無類精神，擔任正獻官的縣長王惠美還帶領學子通過「勤學門」與「聰慧門」，象徵勤學長智慧。

釋奠典禮是在清晨5時30分由崇聖祠典禮開始，由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞，縣內國樂團及合唱團擔任樂生及歌生，典禮依古禮備剛鬣、柔毛、籩豆、簠簋及香帛等祭品，並以「及第智慧糕」及「素太牢」，在鐘鼓及歌樂齊鳴中，向至聖先師孔子致獻最崇高儀節與敬意。

今年祭孔典禮除循例邀請孔子後代參加，分別有「社團法人中華孔氏宗親會」理事孔亮云、「中華孔子後裔儒學促進會」理事孔玉等人，同時為彰顯孔子有教無類的精神，還首次邀請今年師鐸獎得主參與，包括陝西國小校長吳世宏、北斗國小老師葉志偉及去年獲獎並已退休的邱鈺清校長。

今天清晨的祭孔典禮，很多家長都帶著孩子觀禮，正獻官彰化縣長王惠美感謝所有教師們的辛苦，祝福所有老師教師節快樂，並帶領家長與學子一一通過「勤學門」與「聰慧門」，象徵及勉勵學子們須先「勤奮向學」，古聖先賢也會賜予「聰穎智慧」的意義。

縣府今年祭孔特別推出了「聰明智慧袋著走」紀念提袋，設計以結合了孔廟文化特色，並以「聰慧門」與「勤學門」作為設計發想，並取「蔥、芹」諧音作為主軸角色設計，並打造出「聰寶寶」與「勤寶寶」，成為今年釋奠典禮的特色之一。

祭孔典禮結束後，與會人員獲縣長王惠美贈與象徵增長智慧的「及第智慧糕」及「聰明智慧袋著走」紀念提袋，希望大家都能從孔子思想中汲取智慧與力量，並在學習與成長過程中持續進步、追求卓越。

今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣長王惠美擔任正獻官。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣長王惠美擔任正獻官。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣長王惠美擔任正獻官。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣長王惠美擔任正獻官。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣長王惠美擔任正獻官。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣長王惠美擔任正獻官。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，結束後，縣長王惠美（左）分別贈送學子與民眾「及第智慧糕」及「聰明智慧袋著走」紀念提袋 。記者劉明岩／攝影
今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，結束後，縣長王惠美（左）分別贈送學子與民眾「及第智慧糕」及「聰明智慧袋著走」紀念提袋 。記者劉明岩／攝影

孔子 教師節

延伸閱讀

帝寶總裁跨足酒店經營

彰化首家五星級酒店將在鹿港登場 燈光規劃與台北 101同公司

彰化縣媽祖祈福文化節開跑 13尊齊聚供參拜

政府將徵用40萬民力 彰化媽祖文化節縣長祈願台灣不要戰爭

相關新聞

彰化祭孔循古制演六佾舞 紀念品「聰明智慧袋著走」

今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，也是教師節，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，除獻六佾舞外，並首次邀請師鐸...

「童藝」時光點亮大雅 爵士鼓、雙人扯鈴學生秀才藝

台中市大雅區公所昨晚在大雅區三和國小禮堂舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，以「童、藝」時光為主題，為學生提供展示...

首座全程社區參與 台中北屯敦化公園停車場動工

台中市北屯區敦化公園地下停車場昨天動工，市長盧秀燕說，北屯區舊社公園地下停車場啟用獲好評，市府再斥資5.64億元興建敦化...

地方采風／環教基地花樹銀行 力推辣木生活

彰化縣大村鄉花樹銀行負責人郭俊銀打造環教綠色基地，並因此復育出皇蛾，近年更推廣種植辣木，除了辣木是吸碳能力強的樹種，辣木...

彰投加碼敬老禮金 盼拉抬人口

重陽節將至，南投和彰化都加碼敬老禮金，草屯鎮公所對65至89歲敬老金從2000元加碼到3000元；彰化縣社頭鄉則首度對6...

百人抗議！台中大里家門口違停1天吃5罰單 市府說話了

台中市大里區甲堤南路沿線透天住宅，百名居民今因違停住家騎樓或人行道遭開罰單，群情激憤抗議。居民反映，警察一天三餐，外加下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。