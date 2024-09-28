彰化祭孔循古制演六佾舞 紀念品「聰明智慧袋著走」

今天是大成至聖先師孔子2574周年誕辰，也是教師節，彰化縣各界循古制在彰化孔廟舉行釋奠典禮，除獻六佾舞外，並首次邀請師鐸獎得主參與，彰顯孔子有教無類精神，擔任正獻官的縣長王惠美還帶領學子通過「勤學門」與「聰慧門」，象徵勤學長智慧。

釋奠典禮是在清晨5時30分由崇聖祠典禮開始，由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞，縣內國樂團及合唱團擔任樂生及歌生，典禮依古禮備剛鬣、柔毛、籩豆、簠簋及香帛等祭品，並以「及第智慧糕」及「素太牢」，在鐘鼓及歌樂齊鳴中，向至聖先師孔子致獻最崇高儀節與敬意。

今年祭孔典禮除循例邀請孔子後代參加，分別有「社團法人中華孔氏宗親會」理事孔亮云、「中華孔子後裔儒學促進會」理事孔玉等人，同時為彰顯孔子有教無類的精神，還首次邀請今年師鐸獎得主參與，包括陝西國小校長吳世宏、北斗國小老師葉志偉及去年獲獎並已退休的邱鈺清校長。

今天清晨的祭孔典禮，很多家長都帶著孩子觀禮，正獻官彰化縣長王惠美感謝所有教師們的辛苦，祝福所有老師教師節快樂，並帶領家長與學子一一通過「勤學門」與「聰慧門」，象徵及勉勵學子們須先「勤奮向學」，古聖先賢也會賜予「聰穎智慧」的意義。

縣府今年祭孔特別推出了「聰明智慧袋著走」紀念提袋，設計以結合了孔廟文化特色，並以「聰慧門」與「勤學門」作為設計發想，並取「蔥、芹」諧音作為主軸角色設計，並打造出「聰寶寶」與「勤寶寶」，成為今年釋奠典禮的特色之一。

祭孔典禮結束後，與會人員獲縣長王惠美贈與象徵增長智慧的「及第智慧糕」及「聰明智慧袋著走」紀念提袋，希望大家都能從孔子思想中汲取智慧與力量，並在學習與成長過程中持續進步、追求卓越。