快訊

侵台颱「山陀兒」下周一暴風圈觸陸 海陸警明起接力發布

MLB／大谷翔平57盜出爐 超越「朗神」成新科日本紀錄

山陀兒颱風上午8時生成！路徑南墜再北上恐侵台 不排除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

「童藝」時光點亮大雅 爵士鼓、雙人扯鈴學生秀才藝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區公所昨晚在大雅區三和國小禮堂舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，為學童提供展示才藝成果的舞台。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區公所昨晚在大雅區三和國小禮堂舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，為學童提供展示才藝成果的舞台。圖／大雅區公所提供

台中市大雅區公所昨晚在大雅區三和國小禮堂舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，以「童、藝」時光為主題，為學生提供展示才藝成果的舞台，學生合唱團、爵士鼓、舞蹈社團、活力熱舞和陽明國小雙人扯鈴、直笛的精彩演出，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

此活動4年前由立委楊瓊瓔及中市議員吳呈賢發起，成為大雅區受重視的年度盛事，由在地8所國小及2所國中輪流舉辦；活動整合大雅區各學校的藝術社團及舞蹈團體，全面展示學童的才藝成果，讓學生在比賽中獲得肯定，更讓他們在多元展能舞台上勇於展現自我，建立自信。

大雅區區長林麗蓉表示，「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」內容豐富多彩，三和國小合唱團、爵士鼓、舞蹈社團、活力熱舞和陽明國小雙人扯鈴、直笛的精彩演出，贏得現場觀眾的熱烈掌聲。

「好玩的劇團」帶來人魚奇遇記兒童劇，富有教育意義，活動中也安排摸彩活動，獎品包括平板電腦、益智遊戲組「超級瑪利歐冒險大挑戰」及雙人版遙控車等。

台中市大雅區公所昨晚在大雅區三和國小禮堂舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，為學童提供展示才藝成果的舞台。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區公所昨晚在大雅區三和國小禮堂舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，為學童提供展示才藝成果的舞台。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區公所昨晚在大雅區三和國小禮堂舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，為學童提供展示才藝成果的舞台。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區公所昨晚在大雅區三和國小禮堂舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，為學童提供展示才藝成果的舞台。圖／大雅區公所提供

才藝 舞台

延伸閱讀

台中大雅區雅楓停車場增建工程開工典禮 明年底啟用

靜宜「光鹽社」連16年蘭嶼服務 全國大專院校公益夢想家計畫優選

不輸在起跑點 世華金門分會捐善款讓家扶孩子學才藝

車流量大、動線複雜…竹市武陵路與大雅路口車禍多 將簡化動線禁左轉分散車流

相關新聞

「童藝」時光點亮大雅 爵士鼓、雙人扯鈴學生秀才藝

台中市大雅區公所昨晚在大雅區三和國小禮堂舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，以「童、藝」時光為主題，為學生提供展示...

首座全程社區參與 台中北屯敦化公園停車場動工

台中市北屯區敦化公園地下停車場昨天動工，市長盧秀燕說，北屯區舊社公園地下停車場啟用獲好評，市府再斥資5.64億元興建敦化...

地方采風／環教基地花樹銀行 力推辣木生活

彰化縣大村鄉花樹銀行負責人郭俊銀打造環教綠色基地，並因此復育出皇蛾，近年更推廣種植辣木，除了辣木是吸碳能力強的樹種，辣木...

彰投加碼敬老禮金 盼拉抬人口

重陽節將至，南投和彰化都加碼敬老禮金，草屯鎮公所對65至89歲敬老金從2000元加碼到3000元；彰化縣社頭鄉則首度對6...

百人抗議！台中大里家門口違停1天吃5罰單 市府說話了

台中市大里區甲堤南路沿線透天住宅，百名居民今因違停住家騎樓或人行道遭開罰單，群情激憤抗議。居民反映，警察一天三餐，外加下...

彰化市美食名路要改單行道？陳稜路居民炸鍋

彰化市陳稜路鄰近彰化火車站，商店、小吃店林立，卻傳出彰化縣政府因應明年台灣設計展在彰化舉行，有意將陳稜路改為單行道，建置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。