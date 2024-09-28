「童藝」時光點亮大雅 爵士鼓、雙人扯鈴學生秀才藝

台中市大雅區公所昨晚在大雅區三和國小禮堂舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，以「童、藝」時光為主題，為學生提供展示才藝成果的舞台，學生合唱團、爵士鼓、舞蹈社團、活力熱舞和陽明國小雙人扯鈴、直笛的精彩演出，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

此活動4年前由立委楊瓊瓔及中市議員吳呈賢發起，成為大雅區受重視的年度盛事，由在地8所國小及2所國中輪流舉辦；活動整合大雅區各學校的藝術社團及舞蹈團體，全面展示學童的才藝成果，讓學生在比賽中獲得肯定，更讓他們在多元展能舞台上勇於展現自我，建立自信。

大雅區區長林麗蓉表示，「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」內容豐富多彩，三和國小合唱團、爵士鼓、舞蹈社團、活力熱舞和陽明國小雙人扯鈴、直笛的精彩演出，贏得現場觀眾的熱烈掌聲。