地方采風／環教基地花樹銀行 力推辣木生活

彰化縣大村鄉花樹銀行負責人郭俊銀打造環教綠色基地，並因此復育出皇蛾，近年更推廣種植辣木，除了辣木是吸碳能力強的樹種，辣木嫩葉又能入菜、製茶，希望推廣成為社區經濟作物。

郭俊銀自稱是花樹銀行「總裁」，15年前他憐惜將被砍掉的樹木，無條件接收，讓這些樹木有了家，保存400多種花草樹木，園區不噴農藥、不用化肥，因樹杞、饅頭果、春不老、茄苳等植物都是皇蛾的食草，也成功復育皇蛾，提供學童生態教學。

除了保育，郭俊銀也期盼這些花草樹木能帶動社區經濟發展。5年前郭俊銀發現辣木吸碳能力是一般植物20倍，且營養價值高，就連慈濟志工都到海地推廣辣木，再開發成辣木產品，改善當地弱勢經濟，而有「扶貧樹木」之稱。

5年來花樹銀行種了一百株辣木，辣木嫩葉可以炒、煎蛋，做成辣木葉貢丸湯、辣木葉雞湯，烘乾的葉子還可做辣木茶，今年中秋節他和知名烘焙業者PAPA Restaurant做辣木月餅，讓辣木產品更多元。

郭俊銀說，台灣不少農地因為水源或人力不足休耕，栽培辣木不需大量水源和人力管理，又有益土地和環境，相當適合發展社區經濟，除了在大村鄉花樹銀行外，郭俊銀甚至走出彰化，到外縣市社區贈送辣木種子和樹苗，推廣辣木種植，足跡甚至踏到馬祖和澎湖七美。

他表示，澎湖的風大，種植蔬菜不易，辣木環境適應力強，就算東北季風強勁，只要修剪枝條矮化即可，希望藉由辣木，帶動社區經濟發展，他也會加把勁繼續他的「辣木生活」。