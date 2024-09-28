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首座全程社區參與 台中北屯敦化公園停車場動工

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中北屯人口多，市府規畫敦化公園停車場，昨天動工。圖為示意圖。圖／中市府提供
台中北屯人口多，市府規畫敦化公園停車場，昨天動工。圖為示意圖。圖／中市府提供

台中市北屯區敦化公園地下停車場昨天動工，市長盧秀燕說，北屯區舊社公園地下停車場啟用獲好評，市府再斥資5.64億元興建敦化公園地下停車場，預計2027年2月下旬完工，可紓解周邊停車位一位難求，帶動商圈繁榮，成為台中新地標。

交通局長葉昭甫說，敦化公園基地鄰近水湳經貿園區，在台中綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心、台中流行影音中心等重大工程加持下，促進周邊就業、產業與消費人流車潮，市府提早因應停車需求建地下停車場，敦化公園提供民眾休閒、運動外，增加停車空間、讓交通更順暢。

盧秀燕說，北屯區人口突破30萬人，為全市最大行政區，人多車也多，除了學校蓋4校，還要蓋停車場。敦化公園爭取興建停車場近20年，她上任後拍板規畫地下停車場，費用達5.6億元。

盧秀燕指出，地下停車場面積占敦化公園面積四分之一，規畫地下二層的停車場，完成後有193席汽車位，以及9席重機機車格，另就敦化路及后庄七街路邊現有汽車格，調整為機車格約90席，提供更便利停車空間。

敦化公園也是台中首座全程社區參與營造的公園，停車場設計理念以漣漪為構想，將圓弧及自由曲線帶入公園，象徵社區居民的凝聚力與向外傳遞的影響力，並保留在地記憶的老樹，步道串聯公園空間，入口下沉空間創造流動綠坡與採光天井，創造健康舒適環境。

停車場 盧秀燕 車位

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