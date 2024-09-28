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彰投加碼敬老禮金 盼拉抬人口

聯合報／ 記者黑中亮簡慧珍吳傑沐／連線報導

重陽節將至，南投和彰化都加碼敬老禮金，草屯鎮公所對65至89歲敬老金從2000元加碼到3000元；彰化縣社頭鄉則首度對65至79歲長者贈送500元敬老金，希望有助增加人口數。學者認為，老人關心社區和人際關係穩定，尤其是熟悉的左鄰右舍，單靠加碼敬老禮金，對增加人口幫助不大。

草屯鎮原本是全國人口最多的第一大鎮，頭銜拱手讓給新竹縣竹東鎮；草屯鎮長簡景賢決定，再次提高重陽敬老禮金，65至89歲長者每人3000元現金，90至99歲長者每人6000元，都是全南投縣最高，12名百歲以上長者維持每人1萬元。

草屯鎮公所表示，草屯鎮65至89歲有1萬8582人，相較去年增加1千多人，且有持續成長的趨勢，提高發放敬老金額，也代表對老人福利的重視。

竹山鎮公所發放1000元敬老金，連同縣府也發1000元，竹山長者合計可領到2000元，15名百歲人瑞則是每人1萬元紅包；竹山紫南宮回饋地方，「獨家」加碼每人1萬元禮金、1錢金戒指，以目前金價每錢約萬元，為人瑞賀節。

彰化縣社頭鄉長蕭浚二就任後，致力增進社會福利，除了提高生育津貼，今年65歲至79歲首次發放敬老金500元，百歲以上的人瑞敬老金從3600元，提高到1萬元。

社頭鄉公所表示，以前80歲以上才領取重陽禮金，但老年人口逐年增加，也應該照顧退休後的長者，決定發給重陽禮金，代表對長者的關懷，受限於財政，80歲以下就不再細分年齡層，統一發500元。

大葉大學觀光休閒學系助理教授施建彬說，對老人來說，晚年生活人際關係穩定是優先考量，熟悉的左鄰右舍與社區關係，才能讓老人家生活安心，鄉鎮公所想靠提高敬老金增加人口數，很難吸引長者遷居。

苗栗縣各鄉鎮都未加碼敬老金，但近日有多起長輩接到詐騙電話，稱敬老禮金帳戶遭盜用，警方呼籲，這是首見的詐騙手法，請長者注意。

社頭鄉

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南投重陽敬老禮金草屯最高 竹山鎮百歲人瑞含金量最高

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