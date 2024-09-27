百人抗議！台中大里家門口違停1天吃5罰單 市府說話了

台中市大里區甲堤南路沿線透天住宅，百名居民今因違停住家騎樓或人行道遭開罰單，群情激憤抗議。居民反映，警察一天三餐，外加下午茶開單，最早清晨6時4分就來開單，1天甚至收到5張，太離譜了。市府、警方都來安撫居民情緒，市府強調，凌晨開放住戶停車，清晨6時怕影響交通，警方獲報就會舉發開單。

霧峰警分局表示，十九甲今年7月至9月騎樓、人行道違停舉發共62件，包括立德里舉發40件、立仁里11件及新仁里11件，多為民眾檢舉，員警到場開單舉發。另外，依「道路交通管理處罰條例」規定，對於連續違規，間隔兩個小時以上，可再次開單。

大里區立德、立仁及新仁里近百名居民，今天上午由台中市議員江和樹、立德里長江慶賢、民進黨議員李天生及張芬郁辦公室主任陪同，在甲堤南路旁抗議。

居民表示，社區原本安寧感情融洽，騎樓停車留有通道，但今年初，開始有人向警方檢舉，住戶每天違停吃罰單，住家前方騎樓罰1200元，占路面罰900元，有住戶甚至一天收到5張罰單；也有居民反映，住戶也不想違規，無奈找不到停車位，拜託市長盧秀燕解決民眾停車問題。

江和樹強調，交通部去年11月公告各縣市政府研擬騎樓停車配套方案，市府應研擬開放住宅區空間，讓透天厝住戶在自家門口臨停以減輕市區停車位不足現況。

交通局表示，台中市在2015年底公告，騎樓寬3公尺可停機車、自行車，但應遵守相關停車規定，但轎車不能違停，凌晨到清晨6時開放居民停車，其餘時段接獲檢舉，警方只能依規定稽查違停。