綠營立委指阻高鐵進高雄車站 吳敦義抨擊他睜眼說瞎話

民進黨籍立委李柏毅日前就高鐵議題在立院質詢稱，高鐵沒進高雄車站，是時任高雄市長的吳敦義和交通部長毛治國的「錯誤決定」；吳敦義今在臉書抨擊李柏毅「睜眼說瞎話」，指當市長時爭取「三鐵共構」但未獲中央同意，李所謂的「高雄方案」，當時總統是陳水扁、市長是陳菊，狠酸李的扯功也太厲害。

高齡77歲的前副總統吳敦義，卸下國民黨黨主席一職後，近年淡出政壇，已鮮少出席國民黨內政治活動，卻因最近被綠營立委李柏毅點名阻礙高鐵進入高雄車站一事，勃然大怒。

吳敦義在臉書中提及，他於1990年至1998年擔任高雄市長，在中央決定興建高鐵時，他就主張「三鐵共構」，極力爭取高鐵進入高雄車站，與台鐵、捷運共站，但建議未獲中央同意，所以誣稱他認為高鐵進入高雄車站「不可行」，根本就是歪曲事實。

吳敦義指出，無論是交通部長陳世凱或立委李柏毅所謂的「高雄方案」，都是指2007年的事。那年，從地方到中央都是民進黨執政，當時他卸任高雄市長已近9年，身分是南投縣選出的立法委員。

吳敦義說，當時他是立委，有什麼權力核定高鐵站點，批評李柏毅將2007年的「高雄方案」未推動，扯到他身上，這扯功也未免太厲害。