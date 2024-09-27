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彰化市美食名路要改單行道？陳稜路居民炸鍋

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市陳稜路傳出要改成單行道，讓居民炸鍋反彈，縣府今天表示，會參考在地意見，不會堅持一定要在陳稜路施作友善人行空間。記者林宛諭／攝影
彰化市陳稜路傳出要改成單行道，讓居民炸鍋反彈，縣府今天表示，會參考在地意見，不會堅持一定要在陳稜路施作友善人行空間。記者林宛諭／攝影

彰化市陳稜路鄰近彰化火車站，商店、小吃店林立，卻傳出彰化縣政府因應明年台灣設計展在彰化舉行，有意將陳稜路改為單行道，建置友善人行空間，卻遭當地居民反對，縣府工務處表示，友善人行空間還在規劃討論中，會重視地方意見，不會堅持一定在陳稜路施作友善人行空間。

彰化市陳稜路上有高賓閣景點，甚至因以隋朝將軍陳稜為名，路名曾出現在國家考試試題，陳稜路上沿途也有許多小吃美食，包括知名的阿璋肉圓、彰化肉圓、貓鼠麵、天公壇爌肉飯、菱角酥、糯米炸等，因鄰近彰化火車站，外地遊客徒步就可到陳稜路尋找美食。

彰化縣政府為配合明年在彰化舉辦的台灣設計展，有意將陳稜路改為單行道，設友善人行空間，卻讓當地店家與民眾炸鍋，表示希望維持現狀，更揚言若縣府一意孤行，將發動抗爭。

彰化市萬壽里里長吳建霖表示，陳稜路十幾年前從單行道改回雙向道，才讓店家生意活絡起來，若再改回單行道，恐怕會讓當地經濟活動再度沒落，多數居民都希維持現狀，以方便通行。

彰化縣政府工務處表示，有關陳稜路規畫案，目前仍在與公所進行方案討論，明年適逢台灣設計展在彰化舉行，陳稜路鄰近彰化市主展區動線，所以規劃辦理友善人行空間改善，因此縣府主動邀請公所、在地里長等相關單位今天開會共同研議，與會在地里長明確提出反對更改為單行道及劃設機車格等意見，工務處不會堅持非要在陳稜路施作友善人行空間。

工務處表示，彰化市公所也已向內政部國土管理署爭取400萬元辦理彰化市舊市區人本生活環境改善計畫，可藉此規劃案，通盤考量市區停車及友善人行空間議題，並排定發展優先順序施行。

彰化市陳稜路傳出要改成單行道，讓居民炸鍋反彈，縣府今天表示，會參考在地意見，不會堅持一定要在陳稜路施作友善人行空間。記者林宛諭／攝影
彰化市陳稜路傳出要改成單行道，讓居民炸鍋反彈，縣府今天表示，會參考在地意見，不會堅持一定要在陳稜路施作友善人行空間。記者林宛諭／攝影

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