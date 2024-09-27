彰化有機書店進駐宮廟展至年底 促進地方成藝術村

彰化王功有機書店今舉辦第二次藝術進駐展覽「洋洋大觀」，邀請藝術家梁仁川、林達佑進駐創作，設計師黃柏誠帶領工作坊，並請新寶國小師生參與，作品分別在保順宮與有機書店展出，展覽期間有系列工作坊與走讀活動，提供參觀者更多互動體驗的機會。

今開幕式由原籍芳苑鄉的第六屆彰化縣磺溪文學特別貢獻獎得主作家康原說唱詩歌，新寶國小學童演唱去年知名歌手曾立馨與新寶國小小朋友共創的歌曲，現場「王宮踏圖」版畫印製開放民眾體驗，並可帶回家當作紀念，活動熱鬧滾滾。

文化局副局長吳文昇說，潮間帶豐富性是孕育文化的根基，運用藝術進駐與新寶國小合作，更藉由有機書店慢慢改變王功，藝術進駐展覽很符合地方需求並回應海洋文化，尤其在是眾人聚集的廟前舉辦，更具備在地文化與意識。

王功有機書店創辦人盧文鈞表示，書店2022年成立，持續以「海洋文化」為主軸，越在地越國際，當藝術介入社區，社區的文化意識也會覺醒，透過藝術進駐社區的方式喚醒居民的在地意識與文化認同，並促進王功逐步成為藝術村。

「『洋洋大觀』象徵豐富且壯麗的景象，展現王功的多層次視野。」策展人葉育君說，從自然景觀到人文信仰，展覽呈現深厚的歷史與文化根基，期能透過藝術創作讓參觀者重新認識這片土地。

新寶國小師生共創作品也在這次展覽之列，教師黃崢瑋帶領小朋友用海廢創作，也跟藝術家林達佑合作完成「王宮踏圖」，彰化秀水藝術家梁仁川用漂流木、海洋廢棄物創作「心船．薪傳」，設計師黃柏誠帶領民眾做「海牛文化故事紙漿泥塑創作」，富有特色且充滿民眾參與的內涵，整個展覽加深居民與學生認同地方。