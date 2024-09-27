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明潭電廠抽蓄發電量台灣最大 台電水庫魚苗放流1.1萬尾

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
維護明潭下池水庫水域生態環境、台電今天進行魚苗放流包括烏鰡、草魚、大頭鰱等數量約1萬1千尾。圖／明潭電廠提供
維護明潭下池水庫水域生態環境、台電今天進行魚苗放流包括烏鰡、草魚、大頭鰱等數量約1萬1千尾。圖／明潭電廠提供

集集支線車埕站上方的明潭發電廠，每年發電量約24億度，目前仍是東南亞最大、全球第九大的抽蓄水力發電廠，為維護明潭下池水庫水域生態環境、今天進行魚苗放流，包括烏鰡、草魚、大頭鰱等數量約1萬1千尾，放流魚苗經過挑選可以淨化水質，並適合水庫生長環境。

明潭兼大觀發電廠廠長張天瑞表示，明潭電廠裝置容量達160.2萬瓩，超過核一廠，與大觀二號電廠是目前全台唯二的水力抽蓄發電，藉由「夏光電、冬風電」的過剩電力，將發電後的尾水再抽回日月潭儲能，無限循環運用水資源，每年平均發電量超過6.8億度。

台電為減少貝類滋生影響取水發電，長年在明潭下池水庫進行魚苗放流，除持續穩定台灣的電力供應外，也對自然環境保護善盡一分企業責任，明潭發電廠今年度共準備8000尾烏鰡、3400尾草魚等放流魚苗，其中烏鰡專吃水中的螺貝類、可以減少附著水工設備，進而影響取水發電，同時也在日月潭放流曲腰魚、奇力魚都是日月潭知名魚種，有助於平衡日月潭的生態。

廠長張天瑞指出，日月潭水位因應再生能源增加和電力系統需要，運轉模式改為「二抽二發」，白天經常將水蓄存在下池，透過兩座抽蓄電廠利用太陽光電和風力，搭配日月潭水庫進行抽水儲能，將電力轉移至夜尖峰應用，下午將回升至正常水位，不會浪費水資源，同時敬請民眾在愛魚、護魚之際，切勿隨意放生不屬於本水庫、水里溪流域魚類生物，以共同維護自然生態的平衡。

維護明潭下池水庫水域生態環境、台電今天進行魚苗放流包括烏鰡、草魚、大頭鰱等數量約1萬1千尾。圖／明潭電廠提供
維護明潭下池水庫水域生態環境、台電今天進行魚苗放流包括烏鰡、草魚、大頭鰱等數量約1萬1千尾。圖／明潭電廠提供

日月潭 水庫 水資源

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