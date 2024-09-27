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紅牛車隊明台中燒胎秀 賽車手角田裕毅喊：別罰我超速
賽車迷期待的2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊展演，明在台中封街登場，當天參與展演燒胎秀的亞洲第一賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda今拜會台中市長盧秀燕，受熱情款待，身為美食家的角田裕毅狂喝珍珠奶茶，直說「讓我回想高中放學後美好時光」，他還幽默稱「明天別開我超速罰單」，引起現場哄堂大笑。
盧秀燕說，這是紅牛車隊國內首度封街展演，讓市民可以近距離體驗賽車，三萬張門票秒殺，也說明台灣民眾對紅牛車隊的熱愛，也代表賽車手田裕毅的魅力。即將上場的賽車RB8已經抵達台中，在市府後的車庫緊鑼密鼓地籌備，當賽車點火發出的引擎聲已經讓台中市民興奮不已，聚集在車庫外圍觀，刺激的引擎音浪她也被圈粉，市府將全力支援，讓紅牛車隊展演展現最佳狀態。
台中市政府今為角田裕毅舉辦歡迎會，盧秀燕準備台中美食「珍珠奶茶」、「炸雞」、「阿根廷魷魚」，和「台灣版長崎蛋糕」等4大美食，在訪談過程中，角田裕毅也頻頻狂吸珍珠，並表示，台灣針奶6年前引入日本造成旋風，當時他還是學生，現在喝珍奶，讓他懷念起高中放學後時光；他還表示，因為炸雞太香，他在記者會時不斷分心。
角田裕毅表示，他第一次來到台中，對於台中的印象很好，同時他還向盧秀燕幽默表示，「來的路上有看到測速照相，希望明天市長不要開我罰單」。
此外，賽車團隊也秀出明天將登場的賽車，還展演試車及原地測試，馬達聲震耳欲聾，讓不少賽車迷相當興奮，隔著玻璃也要搶拍最新畫面。
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