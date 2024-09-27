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彰化偏鄉人口老化凋零 鑽石婚對數少約兩成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉長林保玲為縣政府轉送賀匾給許洽山、洪月素夫婦。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉長林保玲為縣政府轉送賀匾給許洽山、洪月素夫婦。記者簡慧珍／攝影

現代男女較晚婚，要結褵60年以上不容易，重陽節前夕彰化縣政府委託鄉鎮市公所代送鑽石婚與白金婚的賀匾及禮金。芳苑鄉公所初步訪查後，由鄉長林保玲親送到府，祝福攜手走過一甲子以上的夫婦永遠幸福。

芳苑鄉公所今表示，能親自受贈的夫婦除了達到結婚60年門檻，還要在家生活的非長照安養機構住民，芳苑鄉56對鑽石婚、白金婚夫婦有48對可親自受贈，鄉公所安排3天，鄉長林保玲把縣政府贈送的賀匾與禮金3千元，連同鄉公所送的蛋糕一併送達。

芳苑鄉芳中村民83歲許洽山、81歲洪月素夫婦結婚滿60年。許洽山夫婦面對鄉長與地方士紳道賀，俏皮比出「愛心」手勢，並表示，他年輕時飼養斑節蝦，文蛤，兼職男士理髮，妻子做家務、裁縫，夫唱婦隨養大4名子女，他60歲時考慮長子創業開早餐店，就和妻子過來幫忙並看顧孫子，轉眼二十多年過去，他們二老最欣慰的是子女事業穩定，個個有成。

彰化縣衛生局統計，芳苑鄉65歲以上人口占比23.9%，已邁入超高齡社會。芳苑鄉公所統計最近3年的白金婚夫婦對數，自2022年8對、2023年16對到今年9對，鑽石婚夫婦對數依序53對、56對、48對；鄉公所表示，偏鄉人口老化凋零，只要有一方不在，對數就減少。

鄉長 鑽石

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