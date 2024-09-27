彰化首家五星級酒店將在鹿港登場 燈光規劃與台北 101同公司

彰化縣鹿港轉運站 BOT 案衝了! 鹿港在地企業國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘號召多位企業家合資成立「上京成公司」，大手筆找來國際酒店集團洲際酒店合作，今天在彰化縣長王惠美見證下，簽約合作將設立鹿港英迪格酒店，轉運站預計今年底動工，將於2028 年啟用營運，希望讓在地觀光更國際化。

彰化縣推動4處客運公車轉運站，其中鹿港轉運站採BOT促參方式辦理，5年來歷經3次流標，去年在鹿港在地企業國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘相挺下，號召在地精英企業家合資成立「上京成股份有限公司」，去年以12.4億元簽訂投資契約，今年再引進洲際酒店集團簽約合作成立鹿港英迪格酒店。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣有百萬以上人口，鹿港又是開放博物館，卻一直沒五星級飯店，上京成公司許叙銘董事長，為彰化縣引進第一家國際級酒店，也是第一間五星級飯店，將為鹿港打開國際知名度。

王惠美說，根據交通部統計「鹿港老街」及周邊今年上半年就吸引962萬人次，是全國老街人潮排行第一，而「鹿港轉運站」鄰近老街、天后宮、龍山寺等知名景點，加上台61線西濱快速道路串聯白色海豚屋、芳苑海空步道等景點，相信未來以「鹿港轉運站」及「鹿港英迪格酒店」為觀光樞紐，能吸引更多觀光客留宿鹿港，發展鹿港的夜經濟。

「錢再賺就有了，但為了鹿港人的面子，要做就要做最好的」許叙銘表示，鹿港有太多文化可透過飯店表現出來，展現鹿港的人情味與文化，鹿港英迪格酒店要讓王惠美縣長、讓鄉親都感到驕傲，希望能在今年底跟營造廠完成簽約動土。

許叙銘說，當初會取名為「上京城」，就是表示要用上京城考試一樣心情面對這件開發案，為了要做最好的，更是不計成本，預算也一直增加，期待這個案子對鹿港的觀光有更多助益，讓未來BOT案會有更多人願意去做。

今天還有州際酒店集團大中華區首席執行官愛默爾、上京成副董事長蔡國正、洲際酒店集團大中華區首席企業事務及戰略關係官陸海清、酒店開業事業部副總裁陳昌群等人與會簽約。

鹿港英迪格酒店聘請行一建築事務所的名建築師彭文苑設計；燈光規劃由十聿照明擔綱，其代表作包括台北 101 大樓建築外立面燈光及上海外灘景觀燈光，總監賴雨農是世界級照明設計師與光雕藝術家。