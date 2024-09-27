颱風沒登台害蟲乘氣流來 中區水稻發現4種昆蟲危害

台灣外圍陸續生成颱風，雖未登台但氣流帶進遷移性昆蟲，台中區農業改良場在中、彰、投的監測點發現田區有白背飛蝨等害蟲，今發布防治警訊，建議農民施藥避免病蟲害擴大，讓稻穀成了「空包彈」。

中區農改副研究員場廖君達表示，農改場在中區三縣市先前病蟲害較嚴重的田間設置監測點，也隨機放一些監測器，近日發現水稻植株密集通風不良、施肥重葉片較柔嫩，有白背飛蝨與褐飛蝨的成蟲及若蟲聚集，部分田區也發現瘤野螟幼蟲捲葉。

廖君達指出，飛蝨等遷移性昆蟲會隨氣流飛進台灣，今年雖僅凱米登台，但其它颱風在外圍形成，氣流把昆蟲帶進台灣，白背飛蝨與褐飛蝨的成蟲和若蟲，偏好成群聚集水稻的基部與中段吸取稻液，受害輕者基葉黃化，危害重者全株枯萎、倒伏，造成「蝨燒」現象，瘤野螟幼蟲會把水稻葉片縱捲成苞，隱匿其中取食，影響葉片光合作用；中部地區水稻陸續進入孕穗期，若被害蟲吸取稻液、影響光合作用，將使稻穀無法飽實結穗變成「空包彈」或產量下降，

廖君達說，農友可檢視稻叢基部，若發現每叢水稻的飛蝨數量達 5 隻時，應立即進行防治，如果發現田間每平方公尺超過1隻成蛾，7天內施藥防治，可得到最佳的防治效果，但農民加強飛蝨類及瘤野螟防治，必須施用已核准的登記藥劑，並按照使用說明來稀釋倍數防治。