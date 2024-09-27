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台中再傳公車意外！統聯疑未注意前車釀4車連環撞1人送醫
台中巨業客運22日在西區輾斃東海女大生，今上午太平區1輛校車撞死7旬婦人，台中市長盧秀燕一早才宣布「全市公車大執法」專案無限期延續，未料下午又發生統聯客運疑未注意追撞，釀4車連環車禍1人受傷送醫，警方已調閱監視器釐清事發原因。
台中第一分局指出，統聯客運民權線市區公車張姓駕駛（60歲）今下午1點45分，行經西區民權路、中華西路口時，疑似未注意前方因車流多，有多輛車均在停等中，就從後追撞造成2輛小客車、1輛計程車連環車禍。
警方查，張男駕駛的統聯先是撞到前方張姓男子銀色小客車，往前推撞邱姓男子的白色小客車，再撞上劉姓男子開的計程車，由於撞擊力道不清，包括統聯客運車頭毀損、擋風玻璃嚴重碎裂，3輛小客車頭、尾也都凹損。
警方說，該連環車禍釀計程車上1名80多歲老翁臉部受傷，由救護車緊急送中國附醫治療，另對4輛車駕駛施以酒測數值均為零，已經調閱監視器釐清案發原因。
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