台中再傳公車意外！統聯疑未注意前車釀4車連環撞1人送醫

台中巨業客運22日在西區輾斃東海女大生，今上午太平區1輛校車撞死7旬婦人，台中市長盧秀燕一早才宣布「全市公車大執法」專案無限期延續，未料下午又發生統聯客運疑未注意追撞，釀4車連環車禍1人受傷送醫，警方已調閱監視器釐清事發原因。

台中第一分局指出，統聯客運民權線市區公車張姓駕駛（60歲）今下午1點45分，行經西區民權路、中華西路口時，疑似未注意前方因車流多，有多輛車均在停等中，就從後追撞造成2輛小客車、1輛計程車連環車禍。

警方查，張男駕駛的統聯先是撞到前方張姓男子銀色小客車，往前推撞邱姓男子的白色小客車，再撞上劉姓男子開的計程車，由於撞擊力道不清，包括統聯客運車頭毀損、擋風玻璃嚴重碎裂，3輛小客車頭、尾也都凹損。