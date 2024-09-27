彰化縣媽祖祈福文化節開跑 13尊齊聚供參拜

2024彰化縣媽祖祈福文化節即日起一連3天舉行，13尊媽祖今天齊聚員林市福寧宮，供民眾參拜，明天連同友宮將有15尊媽祖遶境，屆時員林市將有多條道路實施交通管制。

社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、溪湖福安宮等12間宮廟媽祖齊聚爐主宮廟員林福寧宮，縣長王惠美等人共同參與駐蹕典禮。

王惠美接受媒體聯訪時說，感謝福寧宮主委林献鐘用心規劃，明天將由13尊媽祖與2尊友宮媽祖共同遶境賜福，縣府也一連3晚舉辦藝文活動，今晚在圓林園有「明華園戲劇總團」演出，28日新象創作劇團在圓林大市場表演，29日圓林大市場有媽祖祈福晚會。

民眾在3天晚會活動現場出示「彰化縣文化局」臉書（Facebook）場次活動貼文按讚分享，或於IG限時動態標記「2024彰化縣媽祖祈福文化節」及彰化縣文化局帳號，經服務台人員確認，即可獲得媽祖金箔平安貼，每晚限量1000份。

彰化縣警察局員林分局表示，遶境路線約5.3公里，將於28日上午7時至下午2時實施交通管制，管制範圍包括員林市雙平路、中山南路、育英路、員東路三段、大同路一段、中正路、民生路、中山路一段等，請用路人配合。