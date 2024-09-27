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南投重陽敬老禮金草屯最高 竹山鎮百歲人瑞含金量最高

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮百歲人瑞不但有縣府及鎮公所敬老禮金，紫南宮更加碼送出萬元紅包及1錢金戒指。圖／紫南宮提供
竹山鎮百歲人瑞不但有縣府及鎮公所敬老禮金，紫南宮更加碼送出萬元紅包及1錢金戒指。圖／紫南宮提供

九九重陽佳節將屆，南投縣今鄉鎮重陽節敬老禮金方案相繼出爐，拜金價大漲之賜，竹山鎮紫南宮持續加發15位百歲人瑞每人1萬元及一枚1錢的金戒指，含金量最高；草屯鎮公所破天荒對65以上歲長者每人發放3000元現金，而90歲以上長者每人6000元，是全縣最高的鄉鎮。

竹山鎮公所今年發放採用「匯款」與「現金」兩種方式，申辦匯款的長者將於10月2日直接收到匯款，預計有4226人受惠；另有7652人將以現金方式領取禮金，此外縣府與竹山鎮公所各為長者準備1人1000元的紅包，合計共有2000元的敬老金；此外竹山鎮共有15位百歲人瑞，除為每位人瑞準備1萬元紅包，紫南宮也加碼奉上1萬元禮金及1錢金戒指，做為重陽敬老的獨有賀禮。

草屯鎮自從將全國第一大鎮的名銜讓給竹東鎮後，面臨人口的不斷流失，今年鎮長簡景賢決定再次提高重陽敬老禮金發放額度，以前一年度12月31日前已設籍本鎮且持續在籍為基準，發給65至89歲長者每人3000元現金，90至99歲長者每人6000元現金，12位百歲以上長者維持每人1萬元。

草屯鎮公所指出，今年度重陽敬老禮金發放65歲以上每人1000元；全鎮百歲人瑞有12人每人發給1萬元，90至99歲長者有770人，而65至89歲有1萬8582人，較去年增加1000多人，並逐年有持續成長的趨勢，提高發放金額代表鎮公所對老人福利政策的重視。

相對竹山草屯的重陽好禮，同為南投縣四大鄉鎮的南投市及埔里鎮，南投市對65至89歲長者，發給每人1500元，90至99歲每人2000元；100歲以上每人1萬元，埔里鎮公所已於本周開始發放重陽敬老禮金，65歲以上長者1000元，百歲以上長者1萬元。

竹山鎮百歲人瑞不但有縣府及鎮公所敬老禮金，紫南宮更加碼送出萬元紅包及1錢金戒指。圖／紫南宮提供
竹山鎮百歲人瑞不但有縣府及鎮公所敬老禮金，紫南宮更加碼送出萬元紅包及1錢金戒指。圖／紫南宮提供

南投縣 金戒指

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