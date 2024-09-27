南投重陽敬老禮金草屯最高 竹山鎮百歲人瑞含金量最高

九九重陽佳節將屆，南投縣今鄉鎮重陽節敬老禮金方案相繼出爐，拜金價大漲之賜，竹山鎮紫南宮持續加發15位百歲人瑞每人1萬元及一枚1錢的金戒指，含金量最高；草屯鎮公所破天荒對65以上歲長者每人發放3000元現金，而90歲以上長者每人6000元，是全縣最高的鄉鎮。

竹山鎮公所今年發放採用「匯款」與「現金」兩種方式，申辦匯款的長者將於10月2日直接收到匯款，預計有4226人受惠；另有7652人將以現金方式領取禮金，此外縣府與竹山鎮公所各為長者準備1人1000元的紅包，合計共有2000元的敬老金；此外竹山鎮共有15位百歲人瑞，除為每位人瑞準備1萬元紅包，紫南宮也加碼奉上1萬元禮金及1錢金戒指，做為重陽敬老的獨有賀禮。

草屯鎮自從將全國第一大鎮的名銜讓給竹東鎮後，面臨人口的不斷流失，今年鎮長簡景賢決定再次提高重陽敬老禮金發放額度，以前一年度12月31日前已設籍本鎮且持續在籍為基準，發給65至89歲長者每人3000元現金，90至99歲長者每人6000元現金，12位百歲以上長者維持每人1萬元。

草屯鎮公所指出，今年度重陽敬老禮金發放65歲以上每人1000元；全鎮百歲人瑞有12人每人發給1萬元，90至99歲長者有770人，而65至89歲有1萬8582人，較去年增加1000多人，並逐年有持續成長的趨勢，提高發放金額代表鎮公所對老人福利政策的重視。