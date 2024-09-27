斥資5.64億元！台中北屯區最美公園停車場今動工

台中市新地標、北屯區敦化公園地下停車場今天開工。市長盧秀燕致詞時說，北屯區繼舊社公園地下停車場啟用獲好評後，再斥資5.64億元，興建敦化公園地下停車場，預計2027年2月下旬完工，可有效紓解周邊停車位一位難求問題，帶動周邊商圈繁榮，打造最美公園的地下停車場，讓市民感受台中交通建設的蛻變與進步。

盧秀燕說明，她任北北屯六屆立委，今天回娘家，挹注很多資源，北屯區近五年重大建設有台中巨蛋、北屯運動中心、還要蓋圖書館等，目前北屯區人口突破30萬元，為全市最大行政區，人多車也多，除了學校蓋4校，還要蓋停車場。敦化公園停車場爭取近20年，她上任後拍板，蓋地下停車場，施工期間公園保留供民眾使用，費用高達5.6億元。

盧秀燕指出，這次工程將開挖敦化公園面積約1/4興建地下停車場，規畫地下二層的停車場，未來完成後約有193席汽車位，以及9席重機機車格，另就敦化路及后庄七街路邊現有汽車格，調整為機車格約90席，提供地區更優質的停車場域。

盧秀燕說明，敦化公園為台中市第一座全程社區營造、民眾參與的公園，停車場設計理念以漣漪為構想，將圓弧及自由曲線帶入公園，象徵社區居民的凝聚力與向外傳遞的影響力，特別保留在地記憶的老樹，步道串聯公園空間，入口下沉空間創造流動綠坡與採光天井，創造健康舒適環境。