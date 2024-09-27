加強執法降低事故...台中沙鹿2處科技執法今年取締近6000件

台中市沙鹿區中山路、三民路與台灣大道口，和沙鹿區正英路與台灣大道口2處科技執法設備去年1月1日正式啟用執法，取締項目為闖紅燈、跨越雙白線及不依標誌標線號誌指示行駛等，清水警方統計今年1至8月沙鹿區中山路、三民路與台灣大道口共取締5447件違規、另一處路取締512件違規。

警方統計今年1月至9月24日止該2處路口交通事故件數，沙鹿區中山路、三民路與台灣大道口」計發生30件，較去年同期41件比較，下降11件，下降率為(26.8%)，與未設置科技執法前年同期計47件，下降17件、下降率為36.2%，受傷人數也從111年的43人、113年降為22人，下降21人，下降率為48.8%。

沙鹿區正英路與台灣大道口」計發生12件，較去年同期16件比較，下降4件，下降率為(25%)，與設置前年同期計18件，下降6件、下降率為33.3%，受傷人數從111年的15人、113年降為8人，下降7人，下降率為46.7%，數據降幅明顯，顯示裝置科技執法系統已有效改善行車秩序並降低交通事故發生。

台中市警局清水分局長蔡慶星表示，該分局目前共有4處科技執法設備，採24小時偵測取締違規車輛，現場均設有警示標誌及告示牌面提醒市民朋友，取締非警方目的，期透過執法及警示手段讓用路人養成良好駕駛習慣，避免交通事故發生。