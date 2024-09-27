台鐵集集支線 明年底通車有望

南投集集鐵路支線停駛至今3年，衝擊地方觀光產業，在立委游顥要求下，台鐵董事長杜微昨承諾明年底完成集集線改善工程，恢復二水到集集通車；另中捷橘線進行可行性評估，交通部表示將建議中市府納入延伸霧峰、南投。

台鐵集集線水里段3年前崩塌，集集到水里間列車無法通行，今年5月集集線配合連接高鐵彰化站，進行軌道升級、隧道擴孔工程，列車只行駛到名間鄉濁水站，但嚴重衝擊集集觀光，昔日鐵道小鎮商機銳減。

集集在地居民表示，以前到集集就是要體驗火車之旅，飽覽沿線風光，但現在火車只到名間濁水站，要到集集只能開車或搭公車，觀光客少了七、八成，讓在地餐飲、旅宿業者叫苦不迭。

立委游顥認為，集集支線3年前發生邊坡坍方中斷，自濁水站到車埕站等鐵路的停駛，鐵道小鎮集集觀光商機停擺，目前集集支線透過前瞻基礎建設計畫執行改善工程，支線1號隧道今年5月起擴孔挖修，列車自彰化二水站發車後，只能駛到南投濁水站，台鐵雖啟動公路接駁由濁水站至車埕站，但火車停在濁水站後無法進入集集地區，削弱觀光的意願。

游顥不只要求台鐵、觀光署盡速研議地方振興方案，更要求台鐵董事長杜微承諾縮短隧道整體施工期程，集集支線明年底先恢復彰化二水站到集集站通車；濁水站至車埕站改善工程今年5月施工，預計明年底完工通車。

另外，交通部長陳世凱答詢時表示，中捷橘線正在進行可行性評估，交通部會協調台中市政府納入霧峰及延伸南投的研究，預留尾軌作為延伸線的準備。