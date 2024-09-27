台中賽車展演逢百貨周年慶 交通堪憂

台灣首度舉行的國際賽車展演明天在台中登場，3萬張門票已賣光，當天是七期百貨商圈周年慶，原本就大排長龍，屆時恐更嚴重。議員批評，民眾陳情多，展演期間禁止周邊居民進出，已引發民怨。市府表示，加派義交疏導，呼籲利用大眾運輸。

國際賽車展演Red Bull Showrun Taichung活動明登場，近日超級跑車在市府亮相，吸引車迷爭睹，引擎發動聲還被譽為「高級噪音」。中市環保局收到3件投訴案，經檢測未超過標準；周邊居民抱怨，封路被迫繞道，幾百公尺塞20分鐘。

國民黨議員張廖乃綸說，活動現場周邊是消費熱區，又逢周年慶，除了賽車還有塞車，周邊住戶雖收到臨時通行證，但想到當天中午12點至下午3點完全禁止進出，不免抱怨，市府應加強宣導，更要想辦法疏導人潮與塞車。

民進黨議員林祈烽表示，近日服務處電話被打爆，台灣大道原本就塞，還能利用同屬東西向的市政路改道，現在封街展演選在市政路，周邊肯定塞爆，早就提醒應協調百貨業錯開檔期，市府在塞車熱區還辦3天Showrun Party市集，只怕塞上更塞。

交通局長葉昭甫指出，賽車展演吸引3萬人潮，將分布在市政路兩側，七期大遠百周年慶、新光三越預購日登場，台灣大道慢車道到惠中路都可能塞車，市府已擬定對策，採取分階段封路，並推出大眾運輸優惠套票，呼籲不要開車到場。七期兩大百貨表示，已安排大量義交引導車潮。

交通局表示，為安排展演場地，昨起至明晚10點，分階段管制市政路部分路段，28日凌晨0點到晚間10點，市政路及周邊橫交道路封路管制，分別為市政路與惠文路、惠中路、惠文五街等路段，28日活動結束後，若提早撤場將提早解除管制。

市府表示，為減少影響周邊住戶，只有展演期間完全禁止通行，其餘封路時段，可憑居民通行證進出；交通局推出24小時與48小時的交通套票，套票期限內無限制搭乘市區公車、台中捷運；展場周邊停車空間有限，可上網查詢剩餘車格。