聽新聞
0:00 / 0:00

台中賽車展演逢百貨周年慶 交通堪憂

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
全台首度登場的國際賽車展演，明天在台中市市政路登場，昨起階段性封路，周邊七期百貨商圈正逢周年慶，恐上演塞車夢魘。記者陳秋雲／攝影
全台首度登場的國際賽車展演，明天在台中市市政路登場，昨起階段性封路，周邊七期百貨商圈正逢周年慶，恐上演塞車夢魘。記者陳秋雲／攝影

台灣首度舉行的國際賽車展演明天在台中登場，3萬張門票已賣光，當天是七期百貨商圈周年慶，原本就大排長龍，屆時恐更嚴重。議員批評，民眾陳情多，展演期間禁止周邊居民進出，已引發民怨。市府表示，加派義交疏導，呼籲利用大眾運輸

國際賽車展演Red Bull Showrun Taichung活動明登場，近日超級跑車在市府亮相，吸引車迷爭睹，引擎發動聲還被譽為「高級噪音」。中市環保局收到3件投訴案，經檢測未超過標準；周邊居民抱怨，封路被迫繞道，幾百公尺塞20分鐘。

國民黨議員張廖乃綸說，活動現場周邊是消費熱區，又逢周年慶，除了賽車還有塞車，周邊住戶雖收到臨時通行證，但想到當天中午12點至下午3點完全禁止進出，不免抱怨，市府應加強宣導，更要想辦法疏導人潮與塞車。

民進黨議員林祈烽表示，近日服務處電話被打爆，台灣大道原本就塞，還能利用同屬東西向的市政路改道，現在封街展演選在市政路，周邊肯定塞爆，早就提醒應協調百貨業錯開檔期，市府在塞車熱區還辦3天Showrun Party市集，只怕塞上更塞。

交通局長葉昭甫指出，賽車展演吸引3萬人潮，將分布在市政路兩側，七期大遠百周年慶、新光三越預購日登場，台灣大道慢車道到惠中路都可能塞車，市府已擬定對策，採取分階段封路，並推出大眾運輸優惠套票，呼籲不要開車到場。七期兩大百貨表示，已安排大量義交引導車潮。

交通局表示，為安排展演場地，昨起至明晚10點，分階段管制市政路部分路段，28日凌晨0點到晚間10點，市政路及周邊橫交道路封路管制，分別為市政路與惠文路、惠中路、惠文五街等路段，28日活動結束後，若提早撤場將提早解除管制。

市府表示，為減少影響周邊住戶，只有展演期間完全禁止通行，其餘封路時段，可憑居民通行證進出；交通局推出24小時與48小時的交通套票，套票期限內無限制搭乘市區公車、台中捷運；展場周邊停車空間有限，可上網查詢剩餘車格。

台中捷運 周年慶 塞車 大眾運輸 林祈烽 車展

延伸閱讀

迎接國際賽車展演 中市府攜手台華精技打造T1賽車模型

金門老兵召集令駐紮新市里 盼活化老街帶動地方景氣

賽車展演3萬人潮加百貨周年慶 中市府如臨大敵提對策

面對周年慶挑戰 新光三越「獨家牌」強勢應戰

相關新聞

台中賽車展演逢百貨周年慶 交通堪憂

台灣首度舉行的國際賽車展演明天在台中登場，3萬張門票已賣光，當天是七期百貨商圈周年慶，原本就大排長龍，屆時恐更嚴重。議員...

台鐵集集支線 明年底通車有望

南投集集鐵路支線停駛至今3年，衝擊地方觀光產業，在立委游顥要求下，台鐵董事長杜微昨承諾明年底完成集集線改善工程，恢復二水...

廣角鏡／東海路思義教堂 修復重啟

國定古蹟東海大學路思義教堂有一甲子歷史，前年封閉整修，昨天舉辦啟用典禮。這座教堂由建築師貝聿銘、陳其寬設計，以無柱、無梁...

彰化大村男子學過CPR 黃金時間4分鐘救回愛妻

彰化縣賴姓婦人日前在睡夢中失去呼吸心跳，丈夫短暫驚慌，很快鎮定下來，運用先前學過的CPR（心肺復甦術）為愛妻急救，並指揮...

彰化防汛道路雜草茂密又高疑釀死亡車禍 縣府：已發包除草

彰化縣舊濁水溪溪州鄉西畔村流域的防汛道路雜草比人高，縣議員李俊諭今表示，約3個月前有一名40多歲女駕駛人因看不清楚道路，...

彰化員林清潔隊發揮巧思 派大星和熊大化身熄菸筒站街頭

反菸蔚為社會主流趨勢，很多場所和騎樓畫為禁菸區，吸菸者常集中某些地方享受吞雲吐霧快樂，留下一地菸蒂，彰化縣員林市清潔隊響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。