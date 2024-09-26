彰化大村男子學過CPR 黃金時間4分鐘救回愛妻

彰化縣賴姓婦人日前在睡夢中失去呼吸心跳，丈夫短暫驚慌，很快鎮定下來，運用先前學過的CPR（心肺復甦術）為愛妻急救，並指揮年幼孩子撥打119求助，大村消防分隊趕到後使用自動體外心臟去顫器（AED）電擊兩次，使賴婦恢復心跳，在黃金急救時間搶得先機。

員林基督教醫院今指出，賴婦在周末早晨忽然顫抖，被丈夫察覺異狀，查看發現她沒呼吸和心跳，短暫驚慌後迅速冷靜，運用先前學過的CPR為愛妻急救，同時指揮孩子撥打119，大村消防分隊趕到，由高級救護技術員曹維哲接手急救，使用AED電擊兩次，賴婦有心跳之後被送往員林基督教醫院急診室治療恢復意識。

員基急診室主任李旭雲指出，心律不整無法預測，當心臟停止跳動，腦部血流中斷若超過4到6分鐘，腦細胞將永久壞死，因此立即施行CPR至關重要，但救護人員通常無法在4分鐘內趕到現場，唯有目擊者及時採取行動，才能有效挽救患者生命。

彰基醫學中心總院長陳穆寬教授表示，彰基體系積極推動CPR教育、加強與消防體系的合作，並舉辦各類健康預防與急救訓練，如24小時心電圖與超音波回覆、院前給藥確認、外傷訓練與戰傷止血應用等，全力以赴拯救更多生命。