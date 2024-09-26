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彰化防汛道路雜草茂密又高疑釀死亡車禍 縣府：已發包除草

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣舊濁水溪防汛道路長滿雜草，6至7公尺寬的路面僅容一車通行，縣議員李俊諭要求趕快清除雜草。記者簡慧珍／攝影
彰化縣舊濁水溪防汛道路長滿雜草，6至7公尺寬的路面僅容一車通行，縣議員李俊諭要求趕快清除雜草。記者簡慧珍／攝影

彰化縣舊濁水溪溪州鄉西畔村流域的防汛道路雜草比人高，縣議員李俊諭今表示，約3個月前有一名40多歲女駕駛人因看不清楚道路，駛入舊濁水溪而溺斃，事後未見縣政府清除雜草。縣政府今回應說，已發包修剪雜草，但防汛道路不以提供大眾通行為目的。

李俊諭指出，溪州鄉舊濁水溪防汛道路的路寬最寬處6、7公尺，可會車，西畔村流域因兩側草木茂密，路寬縮減到僅容一車通行，轉彎處看不見對向來車容易發生交通事故，3個月前就有女駕駛人疑似閃躲來車，不慎駛入舊濁水溪，因雜草比人高，沒人看見溪流有車，等到發現為時已晚。

李俊諭要求縣政府水利資源處趕快清除雜草和雜木，最好定期清除，避免人車發生危險。

水資處回應表示，彰化縣有218條區域排水，數量居全國之冠，縣府每年投注入大量經費辦理經常性清淤維護作業，確保排洪順暢，縣議員李俊諭反映的事項，水資處本（9）月已接獲反映，並安排10月初進場修剪舊濁水溪七星橋至大港溪橋之間排水幹道的雜草，全長約8.6公里。

水資處表示，縣議員李俊諭所稱的舊濁水溪堤岸水防道路，主要作為防汛搶險使用，不以提供大眾通行為目的，所以道路設計標準、維護管理與一般道路不同，地方如有通行需求，可反映鄉公所評估把水防道路提升為村里道路供一般通行，即可由道路單位劃設標線、設置標誌、護欄、紅綠燈等，提高通行使用標準以加強相關通行安全措施。

濁水溪 議員

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