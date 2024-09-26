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彰化員林清潔隊發揮巧思 派大星和熊大化身熄菸筒站街頭
反菸蔚為社會主流趨勢，很多場所和騎樓畫為禁菸區，吸菸者常集中某些地方享受吞雲吐霧快樂，留下一地菸蒂，彰化縣員林市清潔隊響應環保單位推動「菸蒂不落地」，利用廢棄物製作40個熄菸筒，造型可愛饒富巧思，妝點員林市區街頭風景。
員林市清潔隊長張道强今表示，熄菸筒設計靈感來自常見的廢棄物，清潔隊員透過巧妙改造，重新賦予它們新生命，因效果不錯，清潔隊員平日忙著清運市民家戶廢棄物，也積極參與製作熄菸筒，展現清潔隊的環保熱情與創意。
製作熄菸筒的材料有廢棄五金、鍋子、花盆、電風扇、輪胎，經過組裝和重新上漆，化身造型獨特的熄菸筒，例如廢棄滅火器彩繪成企鵝，廢棄輪胎堆疊畫上小火車，廢棄水桶和鍋子畫成熊大、莎莉、派大星等卡通明星，不但美觀也傳達資源回收再利用的意象。
員林市清潔隊呼籲民眾，確實熄菸並將菸蒂丟入造型可愛的熄煙筒，「菸蒂不落地」落實正確處理菸蒂方式，一起和清潔隊用資源回收與再利用的實際行動維護環境，讓市容更美麗。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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