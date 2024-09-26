台中國際賽車伴手禮曝光 展現台中製造業一流工藝

Red Bull Showrun Taichung後天登場，台中市工商發展投資策進會今率先開箱由鈑金加工製造大廠「台華精技」設計打造「台中號T1賽車模型」伴手禮，不僅外型亮眼，還隱含「Taichung No.1」寓意，也藉此機會展現台中精密製造業的一流工藝。

工策會總幹事黃于珊說，市長盧秀燕此次非常著重伴手禮的製作，希望能多方面展現台中市具備「Taichung No.1」的地位。為讓伴手禮契合活動主題，工策會特別找上曾獲台中市金手獎及台中原創商品獎的得獎廠商台華精技。台華精技位在精密科技園區，是知名的鈑金廠，具備一貫化生產及一流的設計美學能力團隊。

她說，這個伴手禮彰顯台中製造業從開發、設計到生產的強大量能，更讓來自全世界的貴賓看見台中不僅是智慧機械與精密加工製造業產業聚落，更是具備設計力與美學的文化都市。

台華精技總經理莊國奮說，台華精技生產各式機密儀器，近年更逐漸拓展至航太、醫療、食品機械及無塵室設備等美學設計，打造鈑金精品。此次有幸受到台中市政府邀請，參與國際賽車展演的貴賓伴手禮製作，因此全公司總動員，從設計團隊提案階段就歷經多次修改再修改，只為使賽車的速度感、運動感、力與美透過鈑金及雷射雕刻完美呈現。

他說，賽車模型的製作過程十分複雜，必須把美學設計結合精密板金加工，從雷射切割到CNC車铣加工、雷雕技術、焊接工藝等，都須手動處理，因此投入大量人力連夜趕工、加班，只為讓這份精美的賽車模型能及時送到貴賓手上。

副總經理莊忠益說，賽車模型也符合環境永續及循環經濟思考，特別選用白鐵不鏽鋼SUS304材質，表面處理也選用PVD真空濺鍍技術，不僅保證不生鏽，更不會產生有毒或有汙染的物質，符合RoHS之要求，達到友善環境和國際市場需求。

為了讓民眾可以及時購得，台華明天起至29日會在府前廣場的Showrun Party攤位銷售，每一台模型皆有獨一無二的雷射雕刻編號，且都是限量且唯一。訂購資訊請見https://www.surveycake.com/s/Q29L7。