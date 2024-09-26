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彰化二林文化季周周有活動 鎮農會壓軸保證有玩有吃還有拿

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣副縣長林田富今到二林鎮農會，和鎮農會總幹事邱士平、鎮長蔡詩傑等人宣傳二林文化季（※聯合報提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康）。記者簡慧珍／攝影
彰化縣副縣長林田富今到二林鎮農會，和鎮農會總幹事邱士平、鎮長蔡詩傑等人宣傳二林文化季（※聯合報提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康）。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林人稱二林為儒林，文風鼎盛，二林文化季今年邁入第十七屆，集合二林優良教師表揚、展覽詩詞書畫、鎮農會舉辦紫晶盃葡萄酒評鑑等動靜態展演強化在地產業特色，文化季將在品嘗葡萄美酒、農特產品和米糧等綜合活動落幕，保證「有呷又有拿」。

二林鎮公所和鎮農會今合辦二林文化季宣傳會，介紹今年主題2024紫戀龍情Hi二林，二林機關團體、學校、藝文界人士一如往年共襄盛舉。

副縣長林田富推薦每年10月舉辦為期一個月的二林文化季，「周周有活動，場場都精彩。」帶動二林地區藝文風氣與觀光旅遊。鎮長蔡詩傑說，10月1日香草藝文推展協會三社聯合特展為二林文化季系列活動起手式，10月4日開幕典禮由藝人白冰冰、蔡佳麟、梁惠絜等藝人表演歌舞，期待多元活動提高文化季能見度。

二林文化季舉辦期間的每個周休二日都有活動，從表揚資深教師和優良教師、社區民眾拔河、兒童劇團演出台語兒童劇、二林青年論壇，到二林鎮各校各社區社團表演、社區民眾親子健走逍遙遊與書畫紙袋、美食、手工DIY、遊戲闖關，讓民眾看得、玩得不亦樂乎。

鎮農會總幹事邱士平表示，二林鎮農會推廣農業及在地特色產業18年不缺席，全台酒莊密度最高首推二林，鎮農會10月6日舉辦紫晶盃葡萄酒評鑑，26日舉辦新酒發表會，27日行銷葡萄酒及頒獎，還有「龍情蕎薏產業推廣活動」辦理紅龍果評鑑頒獎典禮、捐贈伯利歐家園儀式和家政班、四健會成果展示，免費品嘗二林農特產品及米糧、體驗手作米糧、蕎麥麵與食農闖關、青農農特產展和公益市場，來參加就有機會拿到二林鎮農會三合一伴手好禮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

教師 葡萄酒 農會

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