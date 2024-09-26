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台中大雅區雅楓停車場增建工程開工典禮 明年底啟用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府民政局副局長彭岑凱今天主持台中市大雅區雅楓(停四)停車場增建工程開工祈福典禮，期許工程平安順利。圖／大雅區公所提供
台中市政府民政局副局長彭岑凱今天主持台中市大雅區雅楓(停四)停車場增建工程開工祈福典禮，期許工程平安順利。圖／大雅區公所提供

台中市政府民政局副局長彭岑凱今天主持台中市大雅區雅楓(停四)停車場增建工程開工祈福典禮，期許工程平安順利，為大雅區市民增添停車空間；雅楓停車場原有汽車停車位32格，完工後將增加18格，車格數增加超過5成，總工程經費4212萬6000元，預計明年底完工啟用。

彭岑凱表示，大雅區人口數高達9萬5千多人，將突破10萬人大關，且為因應中科日益發展，可預見人口將湧入中科周圍區域，大雅區市民停車需求將日益漸增。在市政團隊及地方各方意見不斷的溝通討論後取得空間規劃共識，籌措財源後，已於8月14日決標，今天順利動工。

彭岑凱說，停車場完工後，將對台中市民帶來許多效益，包括提高交通便利性、促進地方經濟發展、改善城市規劃等，舒緩停車問題，提升地方交通流量和效率，有助於提升當地停車供給，還能活化土地利用，進一步促進商圈經濟發展，以達互利共贏。

大雅區長林麗蓉表示，為了停車場使用兼具安全性及便利性，同時又提升在地建設的美感及協調性，市府團隊做了諸多考量，增建後保留里民活動中心空間，為維護民眾使用安全，增建工程同時也辦理既有結構強化工程，提供民眾更優質安全活動場所，並持續推展各項里民福利服務，促進居民向心力，提升活動中心使用率。

今天開工典禮，民政局副局長彭岑凱、立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、觀光旅遊局主任秘書廖偉志、交通局停管處長盧佳佳、在地雅楓里長張東開及多位里長出席，立法委員黃仁服務處、市議員賴朝國、羅永珍、蕭隆澤、徐瑄灃、周永鴻服務處也派員到場。

台中市政府民政局副局長彭岑凱今天主持台中市大雅區雅楓(停四)停車場增建工程開工祈福典禮，期許工程平安順利。圖／大雅區公所提供
台中市政府民政局副局長彭岑凱今天主持台中市大雅區雅楓(停四)停車場增建工程開工祈福典禮，期許工程平安順利。圖／大雅區公所提供

停車場 台中市 經濟發展

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