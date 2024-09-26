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微型電動二輪車11月29日前執法 彰化縣府加強移工宣導

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府勞工處9月至10月共舉辦20場次的「外國人安心就業法令入廠宣導活動」，今天邀請移民署、縣警局、消防局等單位宣導。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府勞工處9月至10月共舉辦20場次的「外國人安心就業法令入廠宣導活動」，今天邀請移民署、縣警局、消防局等單位宣導。記者劉明岩／攝影

外籍移工騎乘微型電動二輪車的安全問題，儘管政府一再宣導，彰化縣伸港鄉今年元月仍有兩名印尼移工共乘微型電動二輪車逆向行駛，遭自小客車撞死。在微型電動二輪車自今年11月29日前將開始執法，彰化縣政府勞工處要求雇主加強對移工宣導與管理。

彰化縣共有6萬4636名移工，縣府勞工處9月至10月共舉辦20場次的「外國人安心就業法令入廠宣導活動」，內容有就業服務法，還包括人口販運防制、微型電動二輪車安全、登革熱防治及垃圾分類等，現場有翻譯人員即時講解，歡迎轄內事業單位踴躍報名參加。詳細資訊可上勞工處臉書(FB)掃描QRcode。

勞工處今天邀請移民署、縣警局、消防局等單位宣導，勞工處長何俊昇說，微型電動二輪車自今年11月29日前將開始執法，需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘，另外，彰化縣目前積極落實的垃圾分類、登革熱防治等，都希望雇主加強對移工宣導與管理。

內政部移民署中區事務大隊彰化服務站主任陳駿璿則特別提醒移工小心詐騙，不要將自己的信用卡、金融卡、存簿、個資、證件等洩漏給來路不明的第三人，尤其是遇到不信任的網站，詐騙集團有可能利用交友等各種方式引導填寫個人資料。另外，也呼籲千萬不要酒駕，保障自己與他人的安全。

勞工處表示，入廠宣導活動參加對象為轄內聘僱外國人30名以上之事業單位，歡迎踴躍報名，期限至今年10月15日，採線上申請，若有任何問題，可洽活動承辦人黃小姐（04）7532450。

彰化縣政府勞工處9月至10月共舉辦20場次的「外國人安心就業法令入廠宣導活動」，今天邀請移民署、縣警局、消防局等單位宣導。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府勞工處9月至10月共舉辦20場次的「外國人安心就業法令入廠宣導活動」，今天邀請移民署、縣警局、消防局等單位宣導。記者劉明岩／攝影

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