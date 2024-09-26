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廢棄崗哨？南投國姓鄉2柱體建築引好奇 專家曝用途

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓柑林村台14線烏溪畔的水文站，頂端有架設梯子，可連接鄰近陸地或路面，也能通往水文站內部。圖／潘樵提供
南投國姓柑林村台14線烏溪畔的水文站，頂端有架設梯子，可連接鄰近陸地或路面，也能通往水文站內部。圖／潘樵提供

南投國姓北港溪、烏溪畔各矗立1座柱體建築，兩者工法各異，均約3層樓高，曾被猜測是廢棄哨站。文史工作者潘樵說，該建築是水文站，早年用來測量水位與流量，當地人俗稱「水尺」，昔日烏溪流域有7座，如今剩這2座被保存下來。

烏溪是南投縣的重要河川，水系分支流域廣泛，而在國姓柑林村台14線烏溪畔，以及其在石門與北港村交界、投84線下方支流的北港溪畔，各矗立1座約3層樓高的柱體建築，但兩者建造工法各異，曾被猜測是廢棄崗哨或碉堡，令人好奇。

文史工作者潘樵指出，座落在北港溪、烏溪畔的2個柱體建築，外觀雖看似塔型哨站，但並非是作軍事用，而是早期科技還不發達，設在溪河旁用來測量水位高度、流量大小的「水文站」，當地人俗稱「水尺」，名稱相當直白，更淺顯易懂。

根據水利相關資料，昔日整個烏溪流域有7座水文站，但隨時間歷經無數湍流、水患，不少都已損毀，甚至未見殘存遺址，因此也無法確定位置，初步調查了解，僅剩國姓鄉，也就是北港溪、烏溪畔這2座仍被保存下來。

潘樵進一步表示，水文站建築內部是中空的，裡面設有簡易的水文量測儀器，而其頂端有架設梯子，可連接鄰近陸地或路面，也能通往水文站內部，因此人士由上而下進出，而不是從溪床由下往上爬。

其中，北港溪畔的水文站是由磚塊堆造而成，存在最久，至少一甲子以上，建築本體留有孔洞，讓溪水流入推動內部儀器，紀錄監測數據；國姓柑林村台14線烏溪畔的水文站，過去曾被大水沖毀，於1959年八七水災後，才用混凝土重建。

南投國姓石門村投84線下方北港溪畔的水文站，存在最久，建築本體留有孔洞，以利讓溪水流入。圖／潘樵提供
南投國姓石門村投84線下方北港溪畔的水文站，存在最久，建築本體留有孔洞，以利讓溪水流入。圖／潘樵提供
南投國姓石門村投84線下方北港溪畔的水文站，歷史最久，至少存在一甲子以上。圖／潘樵提供
南投國姓石門村投84線下方北港溪畔的水文站，歷史最久，至少存在一甲子以上。圖／潘樵提供
南投國姓石門村投84線下方北港溪畔的水文站，存在最久，至少一甲子以上。圖／潘樵提供
南投國姓石門村投84線下方北港溪畔的水文站，存在最久，至少一甲子以上。圖／潘樵提供
南投國姓柑林村台14線烏溪畔的水文站，過去曾被大水沖毀，於1959年八七水災後，才用混凝土重建。圖／潘樵提供
南投國姓柑林村台14線烏溪畔的水文站，過去曾被大水沖毀，於1959年八七水災後，才用混凝土重建。圖／潘樵提供
南投國姓柑林村台14線烏溪畔的水文站，過去曾被大水沖毀，於1959年八七水災後，才用混凝土重建。圖／潘樵提供
南投國姓柑林村台14線烏溪畔的水文站，過去曾被大水沖毀，於1959年八七水災後，才用混凝土重建。圖／潘樵提供

北港 建築 文史工作者

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