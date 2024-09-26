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舊濁水溪堤岸路草比人高危道安 彰縣：先除北斗段

中央社／ 彰化26日電

民進黨彰化縣議員李俊諭指出，位於溪州鄉舊濁水溪堤岸道路雜草叢生，已嚴重影響車輛通行，導致事故發生，要求盡快清除；彰化縣府水資處表示，將從北斗段逐步往上游割除。

李俊諭今天邀集縣府水利資源處人員前往溪州鄉舊濁水溪堤岸道路會勘，表示道路兩側長期缺乏維護，雜草高度比行人高，近期有駕駛因視線被雜草遮蔽而發生事故，有行人也因無法看清來車而險象環生。

李俊諭接受媒體聯訪時說，他已向縣府反映至少半年，附近居民也多次陳情，卻都不見改善，尤其近來下雨雜草生長速度加快，已嚴重造成用路人安全問題。

居民說，堤岸道路雖非主要幹道，但附近民眾經常利用通行，雜草過長、凌亂不堪，已讓人難以辨識路況。

縣府表示，針對北斗鎮七星橋至溪州鄉仁觀橋舊濁水溪兩側雜草，將分段整理，預計10月初先完成北斗段，再往溪州方向進行清除。

濁水溪

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