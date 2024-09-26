彰化縣政府遷建沒著落 辦理耐震補強再撐下去

近50年歷史的彰化縣政府第一辦公大樓，因廳舍老舊、空間不足，多位前任縣長研議遷址新建，卻只聞樓梯響，今年0403花蓮地震後，為保障結構及人員安全，縣府10月1日起將分3階段辦理耐震補強工程，屆時縣府前廣場及部分停車空間將封閉。

縣府表示，此項工程工期約2年，為有效降低施工期間對日常辦公及洽公民眾的影響，耐震補強工程將依空間分3階段施工，第1階段將先針對彰化演藝廳施工及地下停車場施工，縣府中庭也會進行補強，縣府外牆也將拉皮。

縣府表示，因工程需要及安全考量，10月1日起，部分空間將暫停使用，例如原開放民眾運動休閒的縣府廣場及部分停車空間都將暫停開放。施工期間，民眾應避免進入工區，人員進出動線將視工期進度，分別規畫從縣府大門及南郭路側門進出，請所有洽辦公人員配合工程施工管制。

彰化縣政府第一辦公大樓是在1975年，第七任彰化縣長吳榮興任內拆除舊建築後，興建的辦公大樓，迄今近50年，隨著彰化縣人口與政經發展，廳舍早已不敷使用，後來縣府又在中興路興建第二辦公大樓，另水資、城觀、交通、青發等處，也都另覓地處辦公。

多位前縣長任內，曾研議遷建彰化縣政府，包括遷到彰化縣的地理中心溪湖埔心、彰化市成功營區、八卦山東外環道路附近、原省立彰化醫院原址、彰化市東區擴大都市計畫內、高速公路彰化交流道特定區，甚至鐵路高架化後，結合彰化火車站改建一併規畫，但因各吹各個調，最後都不了了之。