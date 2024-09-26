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東海大學教堂60年首次整修今啟用 「逃兵」蔡明忠希在此舉辦婚禮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
巨大集團前執行長羅祥安、吳春蘭夫妻（右二、三）等人參加東海大學路思義教堂修復啟用典禮。記者黃寅／攝影
巨大集團前執行長羅祥安、吳春蘭夫妻（右二、三）等人參加東海大學路思義教堂修復啟用典禮。記者黃寅／攝影

有60年歷史的東海大學路思義教堂是國定古蹟，因長期使用年久失修，前年由文化部補助修復，校方今舉辦教堂重啟典禮。校長張國恩說，教堂承載了學校的精神和價值，也見證了無數學生的成長與學習，象徵東海多年來對自由、包容和信仰的追求。教堂的重啟，相信未來的60年，東海會破繭而出，另外重生。

東海大學董事長吳清邁、教育部次長張廖萬堅、文化部次長李靜慧、富邦集團董事長蔡明忠、巨大集團前執行長羅祥安、吳春蘭夫妻等人都出席。台中市政府副秘書長林育鴻亦代表市長盧秀燕到場祝賀。

東海大學說，路思義教堂以無柱、無樑、無牆、無屋頂的獨特結構聞名，成為全球建築界的經典之一。但經過多年的風雨侵蝕，教堂的結構和設施出現了嚴重的損壞，這也是60年來首度閉館整修。

由於教堂設計獨特，天窗的排水系統在過去的幾十年中無法有效處理雨水，導致內部結構受損。修復團隊採用最新的內視鏡技術，細緻檢測並清理了天窗排水管道，同時增設不鏽鋼網與高腳落水頭，確保排水系統有效運作。

另外，教堂的鋼筋外露，混凝土結構出現裂縫與損壞，修復團隊使用專業的鏽轉化劑與無收縮水泥進行修補，不僅修復了外觀，也提升了教堂的結構強度。

修復工程遵守「古蹟修復及再利用辦法」規範，對鋼窗拆解修復，並以耐久防鏽材料進行處理。修復後的鋼窗不僅美觀如初，也增強了防水功能。內部的柳安木地板在修復過程中得以恢復原始設計，並在地板下方新增了管線空間，以確保建築的實用性。

東海大學是張廖萬堅的母校，他說，修復工程中有幸登上屋頂，工程人員說，大概一輩子也就僅有此一次。那一刻，他相當感動，也很高興古蹟得等保存。

蔡明忠曾就讀東海大學企管系一年級，後來轉學就讀台大，今談了許多過往回憶。但表示，最幸運的是能和同學徜徉在教堂外的陽光草坪，這是他在東海最值得懷念的記憶。他說，自己沒有畢業，是東海大學的逃兵，但感謝張國恩去年頒給他名譽博士學位，讓他能完成學業。

他打趣說，以往曾想是否在這麼漂亮的教堂舉辦婚禮，也許金婚時再向老婆求婚一次，並獲學校允許才有可能。

富邦集團董事長蔡明忠（左二）參加東海大學路思義教堂修復啟用典禮。記者黃寅／攝影
富邦集團董事長蔡明忠（左二）參加東海大學路思義教堂修復啟用典禮。記者黃寅／攝影
富邦集團董事長蔡明忠自稱自己是東海大學逃兵。記者黃寅／攝影
富邦集團董事長蔡明忠自稱自己是東海大學逃兵。記者黃寅／攝影
富邦集團董事長蔡明忠（右）參加東海大學路思義教堂修復啟用典禮。記者黃寅／攝影
富邦集團董事長蔡明忠（右）參加東海大學路思義教堂修復啟用典禮。記者黃寅／攝影
有60年歷史的東海大學路思義教堂，是國定古蹟，因長期使用年久失修，前年由文化部補助修復，校方今舉辦教堂重啟典禮。記者黃寅／攝影
有60年歷史的東海大學路思義教堂，是國定古蹟，因長期使用年久失修，前年由文化部補助修復，校方今舉辦教堂重啟典禮。記者黃寅／攝影
有60年歷史的東海大學路思義教堂，是國定古蹟，因長期使用年久失修，前年由文化部補助修復，校方今舉辦教堂重啟典禮。記者黃寅／攝影
有60年歷史的東海大學路思義教堂，是國定古蹟，因長期使用年久失修，前年由文化部補助修復，校方今舉辦教堂重啟典禮。記者黃寅／攝影
有60年歷史的東海大學路思義教堂，是國定古蹟，因長期使用年久失修，前年由文化部補助修復，校方今舉辦教堂重啟典禮。記者黃寅／攝影
有60年歷史的東海大學路思義教堂，是國定古蹟，因長期使用年久失修，前年由文化部補助修復，校方今舉辦教堂重啟典禮。記者黃寅／攝影
東海大學董事長吳清邁（右）頒感謝狀給教育部次長張廖萬堅（右二）等人，感謝他們協助教堂重建。記者黃寅／攝影
東海大學董事長吳清邁（右）頒感謝狀給教育部次長張廖萬堅（右二）等人，感謝他們協助教堂重建。記者黃寅／攝影

教堂 東海大學

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