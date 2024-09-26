南投改善清潔隊員工作環境 除惡臭還有這些安全隱患

清潔隊員負責垃圾收運及廢棄物處理等高風險作業，為了確保清潔隊員的職業安全，南投縣環保局最近展開清潔隊職業安全衛生督導計畫，發現有高空作業車未取得合格簽證，太陽能屋頂缺乏懸掛防護措施，要求各公所限期改善，確保清潔隊員工作安全。

清潔隊員站在環境清潔第一線，工作繁重辛苦，風險也相當高。疫情期間，清運垃圾可能含有病毒，甚至清潔隊部就堆置大批垃圾，整天與垃圾和惡臭為伍。為改善清潔隊員的作業環境與安全衛生條件，環保局針對清潔隊部存在潛在墜落危險的區域進行詳細的危害辨識，標記出可能導致墜落、感電、倒塌、崩塌、火災、爆炸及中毒、缺氧等風險，並輔導各公所強化這些作業區域的安全設施及防護措施。

環保局也邀請職業安全署中區中心退休簡任技正蔡正桐進行現場職業安全衛生督導，評估各鄉鎮市清潔隊部的工作環境。發現如高空作業車未取得合格簽證、太陽能屋頂缺乏懸掛防護措施等重大安全隱患，並針對這些問題提供了專業建議，要求限期改善，確保清潔隊員的工作安全符合職業安全衛生標準。