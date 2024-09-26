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彰化二林文化季融合在地特色 10/1起跑

中央社／ 彰化26日電

第17屆彰化縣二林文化季將從10月1日至27日舉行，今年以「紫戀龍情Hi二林」為主題，融合藝文展演及在地特色產業，規劃冰冰秀、盆栽藝術展、葡萄酒評鑑等系列活動。

二林鎮農會與二林鎮公所今天共同舉辦二林文化季記者會，宣布10月1日由香草藝文推展協會三社聯合特展揭開活動序幕，4日開幕邀請藝人白冰冰主持冰冰秀團隊及台語歌手蔡佳麟、楊惠絜演唱。

二林鎮農會總幹事邱士平接受媒體聯訪時說，二林鎮素有葡萄酒故鄉美譽，6日將有「紫晶盃葡萄酒評鑑」，26日舉行新酒發表會，27日辦理葡萄酒行銷及頒獎，當天還有紅龍果評鑑頒獎、二林農特產品及米糧品嘗、米糧手作、蕎麥麵體驗、食農教育闖關等。

彰化縣樹石藝術協會總幹事黃文宗表示，5日「藝術活動日暨優良教師表揚」將有盆栽藝術作品展，預計展出120件盆栽共價值新台幣約2000萬元。

此外，二林鎮公所籌劃兒童劇團演出台語兒童劇「搖錢樹」，二林社區大學有音樂表演，二林體育會舉辦親子健走逍遙遊，晤出團演出歡樂兒童劇「萌萌娃大冒險」。

盆栽 葡萄酒

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