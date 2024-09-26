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凱米風災後遺症...紅龍果減產六成 價格漲三成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
凱米風災重創彰化縣紅龍果產量，災後兩個月，已能買到普級，要買A級不容易。記者簡慧珍／攝影
凱米風災重創彰化縣紅龍果產量，災後兩個月，已能買到普級，要買A級不容易。記者簡慧珍／攝影

今年7月下旬凱米颱風打亂彰化縣紅龍果產期，導致應是盛產期的現在產量僅去年同期約四成，價格上漲約三成，還不容易買到紅肉紅龍果。彰化最大產地的二林鎮，鎮農會今表示，可能11月中旬才能恢復正常產量。

南投縣紅龍果種植面積504公頃，位居全台第一，彰化縣431公頃屈居第二，二林鎮種植267公頃是全縣也是全台紅龍果面積最大。二林鎮農會今在二林文化季展示紅龍果，引起眾人好奇並追問「哪裡找來的？」原來紅龍果產量青黃不接，不易買到高品質紅龍果。

二林鎮農會總幹事邱士平說，凱米7月25日登陸帶來強風豪雨，二林地區紅龍果園淹水、花朵和幼果被淋爛或吹落，農民擔心受損的植株結果會消耗能量，花朵和幼果全部摘除，僅少數未受損的紅龍果可繼續結果採收，使得風災過後一個月紅龍果產量銳減不到一成。

邱士平表示，災後的紅龍果逐漸長大和採收上市，目前產量和去年同期相比約四成，A級品產地拍賣每台斤70至80元，賣到零售市場破百元，比去年同期漲三成，且紅肉與白肉的產期不一致，現在採收的大多是白肉紅龍果。

紅龍果是仙人掌果實，屬於熱帶水果，主要產季從7月到10月，夏天高溫紅龍果較快長大成熟，套袋約40天，無套袋約50天，冬果80天至100天，特級品每公斤80到100元，目前紅龍果價格已超越冬季。

紅龍果 農會

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