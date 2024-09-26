不因集集支線停駛而中止 車埕鐵道觀光小學堂5周年了

因廢校而閒置的舊車埕國小校舍，經過日月潭國家風景區改建，以鐵道主題為舊校舍注入新活力，嶄新的車埕鐵道觀光小學堂今天邁入第5個年頭，自啟用以來吸引了眾多訪者，成為車埕的亮點景點之一，也保存傳承車埕地區的歷史脈動。

日月潭國家風景區表示，鐵道觀光小學堂的前身是南投縣立車埕國民小學，成立於1957年，隨著少子化的影響，2015年正式廢校後，讓許多人心懷不捨。為不讓這片珍貴的校園空間荒廢，日管處與南投縣政府攜手合作，成功將其轉型為兼具鐵道文化、旅遊體驗與教育意涵的「鐵道觀光小學堂」。

日管處並說，車埕遊客中心與鐵道小學堂本身就是鐵道故事的載體，保留在地鐵道特色及歷史痕跡，更在園區內直接搬進一截藍皮火車頭及車廂外，鐵道展示館內利用四個集音罩喇叭，播放日語、客語、台語、中文等四種語調的月台故事，搭配畫面讓旅客彷彿回到過往。

在5周年慶儀式中，不僅回顧了鐵道觀光小學堂的歷程，也透過影片展示這座學堂從廢校到復興的蛻變過程。前車埕國小校友也分享他對這座校園的深厚記憶與故事，也讓人彷彿重回那一刻。隨後，慶典儀式在充滿歡樂與感動的倒數聲中展開，象徵著新舊記憶的交融與延續。