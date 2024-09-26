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彰縣府行政大樓耐震補強 縣府廣場10月起封閉

中央社／ 彰化26日電

彰化縣政府今天表示，位於彰化市中山路的第一行政大樓已40多年歷史，耐震補強工程分3階段，第1階段大樓內演藝廳施工影響，10月1日起封閉縣府前廣場及部分停車空間。

彰縣府行政處人員告訴中央社記者，首階段施工演藝廳及地下停車場，接下來補強縣府中庭，縣府外牆也將拉皮。

部分彰化縣議員質詢時關心今年花蓮外海地震後的第一行政大樓結構安全，擔心中部地區如果地震會有危險。

行政處說，第1階段工程工期約需550日曆天，封閉演藝廳、停車場與大樓前原本作為休閒空間的廣場，用於停車空間及供施工人員進出。

行政處表示，已在廣場貼公告提醒民眾注意，縣府員工上班及民眾洽公動線依施工進度修改，對造成民眾不便致歉，感謝民眾配合。

地震 政大

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