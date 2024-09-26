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教師節大玩AI！南投旭光高中師變動漫人物 學生燒腦

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣立旭光高中運用AI生成技術，將老師們動漫化，向老師致敬，還製成海報讓學生競猜，藉此拉近師生間距離。圖／旭光高中提供
南投縣立旭光高中運用AI生成技術，將老師們動漫化，向老師致敬，還製成海報讓學生競猜，藉此拉近師生間距離。圖／旭光高中提供

9月28日是教師節，南投縣立旭光高中每年都會在教師節玩創意，向全校教師致敬，今年該校運用AI生成技術，將老師們動漫化，並製成海報，廣發至各班教室競猜，不只學生燒腦，教職員也熱烈討論，拉近校內師生、同事彼此間距離。

旭光高中指出，教師節是專屬老師的日子，該校除了延續「報平安謝師卡」傳統，讓校內國、高中部的一年級新生寫下對母校老師的感謝與祝福，再由學校協助統一寄回學生母校外，校方也會在校內推出教師節創意活動，向全校教師致敬。

而校方去年是募集了老師們的童年照片，製作成尋人啟事，讓學生依照片及資訊去推敲，並在討論中回顧老師們的成長經歷；今年則大玩創意科技，由輔導室運用AI生成技術，將老師們動漫化，推出「史上最難猜～我的老師變ANIME了！」

旭光高中將校內國、高中部任課老師的照片，全部轉換成充滿青春氣息的動漫風格，並製作成海報，發放並展示於各班教室競猜，由於海報上的動畫人物，女的唯美、男的帥氣，與多數老師平常授課的模樣的不同，讓學生超級燒腦。

為讓學生便於猜寫，校方準備印有國、高中部所有教師名字的答案表，供學生對照，各班學生則為了猜出海報上的21人，先是透過性別、有無戴眼鏡等篩分，甚至去借畢業紀念冊來對比照片、找老師聊天旁敲側擊確認答案等展開熱烈討論。

旭光高中輔導主任劉品希說，現在的教育環境，人際距離越來越疏離，需要透過活動引導與激發，透過創意活動慶祝教師節，讓老師們在繁忙校務中放鬆一下，並增進師生間的情感聯繫，也讓學生接觸AI科技應用，激發想像力與學習動機。

南投縣立旭光高中運用AI生成技術，將老師們動漫化，向老師致敬，還製成海報讓學生競猜，藉此拉近師生間距離。圖／旭光高中提供
南投縣立旭光高中運用AI生成技術，將老師們動漫化，向老師致敬，還製成海報讓學生競猜，藉此拉近師生間距離。圖／旭光高中提供
南投縣立旭光高中運用AI生成技術，將老師們動漫化，向老師致敬，還製成海報讓學生競猜，藉此拉近師生間距離。圖／旭光高中提供
南投縣立旭光高中運用AI生成技術，將老師們動漫化，向老師致敬，還製成海報讓學生競猜，藉此拉近師生間距離。圖／旭光高中提供
南投縣立旭光高中運用AI生成技術，將老師們動漫化，向老師致敬，還製成海報讓學生競猜，藉此拉近師生間距離。圖／旭光高中提供
南投縣立旭光高中運用AI生成技術，將老師們動漫化，向老師致敬，還製成海報讓學生競猜，藉此拉近師生間距離。圖／旭光高中提供

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