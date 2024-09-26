彰化市今發放重陽敬老禮金 有近3成喜歡領現金的感覺

距九九重陽節兩周，彰化市公所提早向長者賀節，今天起，發放全市2萬9355位70歲以上長者，每人500元敬老禮金，另協助縣府代發敬老禮金，一般戶65到99歲和55到64歲原住民，每人發放1000元；另彰化市41位百歲人瑞，另外可獲贈金鎖片。

彰化市公所發放的敬老禮金共1467萬7500元，縣府發放的有5166萬元，其中以轉帳方式的有7成3，均在今天（26日）前匯入長者各自的戶頭。不過，仍有2成7長者喜歡拿到「紅包」的感覺，今天起，同步在各里發放，現金領取的金額近1800萬元。

點算鈔票是不小的工程，彰化市73里的里幹事、志工與市公所員工，今天一上班就集合在彰化生活藝文館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋，市長林世賢特別前往視察，並慰問大家辛勞。

林世賢今天上午並分別前往光華里辦公處和永福社區活動中心等處，逐一發放敬老禮金與長壽麵線給長者，提早向大家賀節。