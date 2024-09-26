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彰化市今發放重陽敬老禮金 有近3成喜歡領現金的感覺

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所今天發放重陽敬老禮金，一大早動員73里里幹事、志工與市公所員工在彰化生活藝文館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放重陽敬老禮金，一大早動員73里里幹事、志工與市公所員工在彰化生活藝文館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋。記者劉明岩／攝影

距九九重陽節兩周，彰化市公所提早向長者賀節，今天起，發放全市2萬9355位70歲以上長者，每人500元敬老禮金，另協助縣府代發敬老禮金，一般戶65到99歲和55到64歲原住民，每人發放1000元；另彰化市41位百歲人瑞，另外可獲贈金鎖片。

彰化市公所發放的敬老禮金共1467萬7500元，縣府發放的有5166萬元，其中以轉帳方式的有7成3，均在今天（26日）前匯入長者各自的戶頭。不過，仍有2成7長者喜歡拿到「紅包」的感覺，今天起，同步在各里發放，現金領取的金額近1800萬元。

點算鈔票是不小的工程，彰化市73里的里幹事、志工與市公所員工，今天一上班就集合在彰化生活藝文館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋，市長林世賢特別前往視察，並慰問大家辛勞。

林世賢今天上午並分別前往光華里辦公處和永福社區活動中心等處，逐一發放敬老禮金與長壽麵線給長者，提早向大家賀節。

市公所表示，重陽敬老禮金的發放，除了市公所對70歲以上發放500元定，另縣府是一般戶65到99歲和55到64歲原住民，每人發放1000元；福利戶（列冊低收入戶、中低收入戶、領身心障礙生活補助費或領有中低收入老人生活津貼，包含長照1.5倍安置者）部分，65歲至79歲長者及55至64歲原住民長者每人3000元、年滿80歲至89歲長者6000元、90歲至99歲9000元；滿百歲人瑞領1萬元。

彰化市公所今天發放重陽敬老禮金，一大早動員73里里幹事、志工與市公所員工在彰化生活藝文館點鈔，市長林世賢視察時，幫忙將現金分裝進紅包袋。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放重陽敬老禮金，一大早動員73里里幹事、志工與市公所員工在彰化生活藝文館點鈔，市長林世賢視察時，幫忙將現金分裝進紅包袋。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放重陽敬老禮金，一大早動員73里里幹事、志工與市公所員工在彰化生活藝文館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放重陽敬老禮金，一大早動員73里里幹事、志工與市公所員工在彰化生活藝文館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放重陽敬老禮金，市長林世賢親手將禮金發放給長者。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天發放重陽敬老禮金，市長林世賢親手將禮金發放給長者。記者劉明岩／攝影

原住民 彰化

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