影／台中神岡國小中央廚房啟用 神岡區3700名國小師生同時享用

台中市29個行政區中只有神岡區未設學校廚房，市府挹注5900多萬元在神岡國小興建中央廚房，今天落成啟用，供應神岡區內5所國小，包括神岡、豐洲、社口、岸裡、圳堵約3700名師生每天在校午餐。

台中市長盧秀燕和立委楊瓊瓔與民代和地方人士今天參加落成啟用儀式，上午10點多，廚房人員正忙著烹煮午餐，陸續要運送到另外4所學校供國小師生午餐。

盧秀燕表示，台中市目前有125所學校設有午餐廚房，除供應自身學校師生外，也供應其他72所學校，讓學校廚房的設置發揮更大的效益，配合學校廚房的設置，台中市同步根據學校衛生法聘請了84名校園營養師，輔導全市331所學校，負責督導學生的飲食安全與餐食營養均衡，這些營養師依據教育部的營養標準，設計符合不同年齡階段的午餐菜單，滿足學童的生長需求。

台中市教育副局長葉俊傑說明，市府近年來鼓勵學校採取聯合供餐模式，以穩定學校供餐品質，擴大設置效益，神岡國小中央廚房面積約為908平方公尺，結合在地特色及食農教育的現代化午餐廚房，設置的食農教育區將與學校的食農教育計劃緊密結合，廚房內的參觀廊道讓學生們能從外部觀察午餐的製作過程，深入了解每日餐點的來源和製作流程。

廚房內部遵循HACCP標準，確保食材在接收、儲存、加工到烹調的每一階段都有明確的流程和控制點，保障食材的安全與品質。

神岡國小中央廚房每天供應量約3700份，提供校內師生，並運送配膳至鄰近的豐洲、社口、岸裡和圳堵國小等4所國小午餐，聘請專任營養師設計符合不同學齡階段的菜單。

盧秀燕在致詞時感謝立委楊瓊瓔爭取中央補助，加上市府自籌，共投入5900萬元打造神岡國小午餐中央廚房。