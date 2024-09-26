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影／台中易肇事路口改善進度被批很慢 盧秀燕回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市29個行政區中僅神岡區未有學校設有廚房，市府投入5900多萬元在神岡國小興建中央廚房，今天落成啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中市29個行政區中僅神岡區未有學校設有廚房，市府投入5900多萬元在神岡國小興建中央廚房，今天落成啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中市日前發生女大學生被公車撞死，台中易肇事路口被民代批評改善進度很慢，市長盧秀燕今天在神岡的活動中表示，台中市是一個大城市，需要改善的地方很多，例如學校的通學步道，過去幾年就有改善超過百所學校通學步道，孩子優先，其他人行道也持續改善中。

台中市29個行政區中僅神岡區未有學校設有廚房，市府挹注5900多萬元於神岡國小興建中央廚房，今落成啟用，市長盧秀燕和多位民代到場。

台中市議員江肇國等人批評，中央給台中市政府經費，要改善63處易肇事路，但市府改善進度很慢，被問到此問題，盧秀燕說，台中市議會持續監督、市府改善中，她說台中市是一個大城市，需要改善的地方很多，例如學校的通學步道，過去幾年就有超過百所學校通行步道，孩子優先，其他人行道也持續改善中，但是台中市太大，學校超過百所，她說市政府必需繼續努力。

台中市交通局表示，交通部盤點全台799處易肇事路口，涉及台中市轄內共63處路口，目前已完成規劃並辦理地方說明會，截止昨天為止，其中13處路口已完成改善，本月底前預計會有過半數32處完成，其餘路口皆已安排工序接續進場施作，將依中央規定目標今年底前全數完成。

交通局表示，63處的改善進度，應該要細分各案的進度比例，因為施工前還有設計出圖、地方溝通等作業，工程是最後面的工作，所以才會8月完成4處，9月可以完成32處。

人行道 台中市 盧秀燕

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