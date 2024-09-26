發展智慧大腸癌篩檢 彰化縣長王惠美借鏡英國篩檢經驗

大腸癌向來位居國人癌症死亡率的前3名，政府從2004年開始，即啟動國家大腸癌篩檢計畫，彰化縣已完成101萬人次糞便潛血篩檢，彰化縣長王惠美24日參訪英國最大的國家大腸癌篩檢南區中心，汲取自動化智慧大腸癌篩檢經驗，精進篩檢效能，守護民眾健康。

彰化縣衛生局表示，台灣自2004年至2009年補助地方衛生局辦理 50到69 歲民眾每 2年1次定量免疫法糞便潛血檢查服務，並自 2010 年起納入預防保健服務項目，2013年擴大至未滿75歲，統計至今彰化縣已完成101萬人次。

此外，彰化縣萬人健檢結合大腸癌與胃幽門螺旋桿菌檢測的獨步全球篩檢模式，利用單次糞便潛血樣本同時進行兩種檢驗，有效的提升13%民眾參與率，對胃幽門螺旋桿菌陽性個案給予公費抗菌藥物治療，更減少21%的胃癌發生率。

衛生局表示，台灣篩檢邀約模式主要是由衛生所及醫療院所，透過門診提示系統或主動邀約進行，此種方式較難觸及年輕上班族，為擴大服務量能、吸引更多年輕民眾參與，彰化縣規畫了「大腸直腸癌糞便潛血篩檢健康新生活創新方案」。

英國則以送管到府，提供大腸癌篩檢，並以規模經濟發展出自動化智慧篩檢服務體系。該中心以自動化智慧一條龍流程聞名，針對符合資格的民眾發出邀請函、檢測試劑盒和提醒信，民眾在家採檢後可將檢體寄回中心進行分析，檢測結果也由中心寄給民眾，此方式不僅減少因時間或交通不便而無法篩檢的障礙，還提升了篩檢的便利性與覆蓋率。

彰化縣長王惠美因此特別參訪英國國家大腸癌篩檢南區中心外，並與國際知名大腸癌防治專家Sally Benton教授及Stephen Halloran教授會晤，汲取英國經驗。