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優化長照政策 台中辦論壇邀產官學建言

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市衛生局昨天在裕元花園酒店盛大辦理2024台中長照論壇。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局昨天在裕元花園酒店盛大辦理2024台中長照論壇。圖／台中市衛生局提供

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文昨天在「台中長照論壇」說，賴清德總統提出「健康台灣」政見，中央正蒐集各界推動長照建言，規畫長照3.0的方向，打造從居家、社區、機構在醫療、長照和社福系統，一體式的服務，對焦未來趨勢提供更好服務和銜接。

吳希文說，長照從2017推動至今，長照基金從49.5億元成長至今達828億元，整體服務涵蓋率達8成，民眾滿意度近9成，因應人口老化的挑戰，須持續深化服務。

台中市衛生局長曾梓展說，台灣明年進入超高齡社會，每10人就有兩人逾65歲，因此舉辦這次論壇，邀請產、官、學專家探討長照政策的優化策略與未來發展，提供建言，據以建立完善的長期照顧體制。台中長照工作滿意度或長照力都是六都第一，好還要更好。

曾梓展說，長照有分輕、中、重度不同的服務，長照3.0重點在強化針對重度失能者的照顧，提升24小時服務機構的品質。以台中為例，下個月原仁愛之家改造後，將有兩百床的長照床位；老人復健醫院明年完成改建，提供300張床位，2028年亞洲大學附設醫院在豐原成立，有兩百張床位，提供重度失能者更好服務。

曾梓展說，長照需求人數逐年增加，建立完善的長期照顧體制是重要政策目標，衛生局將持續盤點公有土地，透過公私協力合作，持續增加住宿式機構，提升照護量能。

工作滿意度 衛生局 長照

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