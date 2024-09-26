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搶救彰化芳苑濕地 志工剷除海茄苳

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
來自外縣市18名志工到彰化縣芳苑鄉濕地砍除海茄苳。記者簡慧珍／攝影
來自外縣市18名志工到彰化縣芳苑鄉濕地砍除海茄苳。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉紅樹林海空步道暴紅，紅樹林主要樹種「海茄苳」擴散卻令人頭痛，一群台灣生態廚師到芳苑鄉研習時，使用海茄苳製成食物與飲品，已開15種中、西、日式餐點，希望口味年輕化讓更多人喜愛，加速消耗海茄苳數量。

對生態飲食有研究的桃園縣釀酒師羅己能先前購買海茄苳釀酒，風味獨味，信心大增下，決定再買海茄苳續釀；生態廚師吳秀娟建議「何不自己砍？」羅己能在臉書發布訊息，果然獲得響應，和17名志工到芳苑漁民廣場集合砍海茄苳。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英示範並說明鋸砍海茄苳的高度，砍斷主幹和枝葉，留下海棉組織為主的氣根被漲潮淹沒就活不了，眾人各持鋸子、充電小型電動鋸由近而遠鋸斷海茄苳，很快堆成小山，都交給羅己能載回處理。

「放對位置，就有令人驚豔表現。」永續旅遊規畫師劉瑛涓說，海茄苳不是芳苑濕地原生植物，被人類種植且有擴大態勢，人類在創新過程中犯錯，可藉由科技、經濟和教育修補；移除海茄苳不是丟棄，而是把它變成有用，利用上存在各種可能性，把種錯破壞環境的教訓轉化為教育，讓民眾從小到老都愛台灣這片土地。

吳秀娟表示，海茄苳整株都有用處，生態廚師研發各種餐點，口味努力年輕化、大眾化，不要侷限在某些年齡層或族群，越多人接受和喜歡食用，海茄苳消耗量才會大。施月英也說，不一定用吃的，海茄苳多枝椏，造型渾然天成，是很好的花藝免費裝飾材料。

※聯合報提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

漲潮 濕地 紅樹林

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