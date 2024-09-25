感謝311大地震時伸援手 日本演歌手來台舉辦公益演唱會

日本演歌歌手原田悠里今天來台舉辦記者會，宣布將舉辦一場「日本演歌大賞-台日慈善公益演唱會」同時參加演出的還有日本另名演歌歌手鳥羽一郎，以及以興建台中國家歌劇院知名的麗明營造董事長吳春山等人。預計將吸引1千5百人入場，所得全數捐給「台灣老樹救援協會」與「台灣行動菩薩助學協會」兩公益團體。

原田悠里曾經三度出席NHK紅白歌合戰、並在TBS日本電視台6次獲得唱片大獎金獎。鳥羽一郎在日本亦有知名度。原田悠里今在記者會上獻唱，鳥羽一郎曾透過錄影表示對此次活動的支持。

會有此次的公益演出，據吳春山說，該公司監事陳三奇喜歡唱日本歌，一次赴日台日交流時，日本友人主動談起日本311大地震時，台灣民眾踴躍捐款，讓他們十分感動，因此想要以歌聲為台灣做公益，以為回饋。

他說，因為感覺很有意義，除了他的麗明營造支持，陳三奇把此事向友人三信商銀董事長廖松岳提起，也獲得廖的力挺，所以就由麗明和三信商銀合辦，加上日本友人的協助，以及負責好運來洲際宴展中心營運的廖豊民董事長也願意贊助場地，於是共同促成了此事。

吳春山台語歌曲歌的好，曾開過數次個人演唱會，此次亦受邀表演兩首歌。他笑說，會用演歌的方式唱台語歌，是不是僅唱兩首，就要看現場觀眾的反映了。

陳三奇今天談起赴日接觸日本友人，到決定舉辦公益演唱會，感覺緣份很奇妙。尤其是，他在日本購物時，日本人聽到他日語並不道地，當知道他是台灣人時，還會特別站起來鞠躬，感謝311大地震時台灣人對日本的感謝。這次的演唱會即日起開始售票，所得將捐助弱勢團體，希望大家號召善心人士一起加入「聽歌獻愛」的行列，共同為慈善事業盡一份心力。