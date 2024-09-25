工程會現勘中捷藍線 陳金德盼中市府盡速動工2034完工

行政院政務委員兼工程會主委陳金德今到台中，視察捷運藍線計畫進度。陳金德提醒台中市政府做好交維計畫，因應施工後對工區周邊交通的可能衝擊，期待市府縮短工期，市府預估10年即2034年完工。

市府交通局表示，將依委員及與會單位所提意見儘速補正相關資料，積極爭取中央審議通過。藍線的設計目前已送交中央審查，公共工程委員會今進行現場確認，準備進入發包階段。同時，台灣大道沿線的土地徵收與替代道路的規畫也進行中，預計10年內完工通車。

工程會主委陳金德表示，行政院已核定，中捷藍線綜合規劃，台中市政府針對行政院意見提修正計畫，因院長卓榮泰很重視，所以交通部、工程會、國發會都已審查過，基本上，沒有意見會把公文上呈院方，目前正式核定公文還沒有下來。

陳金德表示，賴清德總統跟行政院長卓榮泰都很重視，希望將來中央、地方協力盡快把中捷藍線能夠完工，原定2022年動工，工作期程是10年，現在已是2024年，希望今年審查通過後就能立即進行，期盼2034年能夠完工通行，中央一定會全力協助地方。

陳金德表示，此行是希望捷運藍線加速進行，讓台中市民企盼的捷運儘速動工。中捷藍線的總經費1600億，包括土地取得等，基本設計由工程會審查的就有1441億元，經費相當龐大，須慎重其事。

陳金德指出，中捷藍線有高架橋跨越大甲斷層、濱海地區抗強風、潛盾隧道穿越河流等工程課題，經過很多主要的交通設施鐵路、高鐵，還有繁忙的台灣大道，請市府一定要做好相關規畫，保施工過程順遂及未來營運安全，滾動檢討、研析縮短建設期程，工程會的幾位專家委員會協助地方。

藍線將穿越東海商圈、國道一號交流道、市政府、科博館及台中車站等高流量路段，沿線路寬從20米到60米不等，未來施工後可能造成交通壅塞問題，陳金德特別要求市府做好各項交維措施，降低工程施作期間對周邊交通所造成的衝擊。