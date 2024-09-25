掛假車牌去道安講習 巧遇同款同色同號車送辦

1名男子日前因違規到彰化監理站參加道安講習課程，竟掛偽造車牌，當天恰巧另有民眾開同款、同顏色車輛，且懸掛同一號牌，被站方人員揪出通報警方，訊後依偽造文書罪送辦。

交通部公路局台中區監理所彰化監理站今天發布新聞稿指出，20日在停車場有2輛同款式白色車輛，且同號牌，懷疑其中1輛懸掛偽造車牌；經調閱監視器後，發現有1人開車來辦理換牌臨時檢驗，另1人是來參加道安講習課程。

彰化監理站人員經比對車身號碼與號牌防偽設計，證實其中1輛為懸掛他人車牌號碼的偽造車牌，隨即通報轄區派出所，由警方攜回偽造車牌並通知當事人到案，訊後依偽造文書罪移送法辦。

彰化監理站長黃建興說，民眾如涉及使用偽造號牌行駛於道路，除依道路交通管理處罰條例可處最高罰鍰新台幣1萬800元，另製造、販售、使用者將依違反刑法行使、偽造變造特種文書罪論處，呼籲民眾勿購買偽造號牌懸掛使用，以免觸法。

彰化監理站表示，將持續辦理車輛異動時加強查核號牌真偽、積極防堵偽造號牌矇混闖關，同時針對網站販售偽造車牌，會派員加強巡檢。