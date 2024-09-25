等1年多南投埔里守城橋開拆重建 最快2026年通車

南投埔里守城橋去年因風災受損嚴重，被列為危險橋梁封閉禁行，交通不便惹民怨，期間雖在溪底施設涵管便道，又遭洪水沖毀，非長久之計，地方盼加速重建，等了1年多，近期總算開始拆橋，後續展開重建工程，最快2026年初開放通車。

投78線守城橋連接埔里大湳、牛眠、蜈蚣等地，是在地居民出入及農產運輸要道，但去年卡努颱風雨量驚人，其下方的眉溪暴漲，洪水沖刷橋墩，導致橋體下陷變形，受損嚴重，縣府評估列入危橋，全面禁止人車通行。

而守城橋封閉後，民眾得繞道牛眠橋、內埔橋，往返時間至少增加20分鐘，交通不便引發民怨，縣府向中央爭取1.9億元經費重建，並於溪底施設涵管便道；不料，今年7月的凱米颱風襲台，洪水湍流又沖毀便道，地方交通再次受影響。

由於，中央已給予經費重建守城橋，但從去年卡努風災後封閉後，遲未見施工，施設便道也非長久之計，地方多次要求縣府加速重建，但引頸期盼的等了1年多時間，近期總算展開舊橋拆除作業，供在地通行21年的守城橋也走入歷史。

縣府表示，舊橋拆除作業時間預計7至10天，後續正式啟動重建工程，預計2025年12月底前完工，最快2026年初開放通車；同時也將在今年汛期結束後，重新整修溪底便道，而便道兩端的引道路面並未受損，便道的施工時間可望縮短。